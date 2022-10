Helsinki/Brooklyn

Deontay Wilder oli juuri niin kovat tyrmääjä kuin pelättiin. Robert Helenius kesti kyydissä vajaan erän. Kuva: Facebook

Robert Heleniuksen ja Deontay Wilderin ottelu ammattinyrkkeilyn raskaassa sarjassa päättyi vajaassa kolmessa minuutissa yhdysvaltalaisiskijän tyrmäyslyöntiin. Wilder tyrmäsi Heleniuksen oikealla suorallaan ensimmäisen erän viime sekunneilla.

Helenius aloitti ottelun painostaen. Hän osui Wilderia muutaman kerran vartaloon, muttei ennättänyt saada perille painavia osumia.

Erän lopussa Helenius painosti alta vetäytyvän Wilderin nurkkaan, mutta Wilder osui häntä lyhyellä oikean käden vastaiskulla, joka päätti ottelun.

Helenius vaikutti ottelussa hitaalta ja kankealta. Wilder aloitti tavoistaan poiketen ottelun tarkkaillen, mutta yllätti Heleniuksen napakalla vastaiskullaan.

Wilder löi vastaiskunsa terävästi kädellä. Lyönnissä ei ollut koko kehon paino, mutta Helenius liikkui tilanteessa eteenpäin.

Wilder sai ratkaisevan iskun perille käsien välistä, kun Helenius ylitti lyödä vasemman käden vartalokoukun jatkoksi oikeaa koukkua ylös.

Häviö on 38-vuotiaan Heleniuksen uran neljäs. Tappioista kolme on tullut tyrmäyksellä. Voittoja hänen urallaan on 31.

Wilder, 36, on WBC-liiton entinen maailmanmestari. Hänellä on urallaan 43 voittoa, joista 42 on tullut tyrmäyksellä. Saldoa rumentavat vain kaksi tappiota ja yksi ratkaisematon sarjan nykyistä maailmanmestaria Tyson Furya vastaan.

Wilderin ja Heleniuksen ottelua mainostettiin WBC-liiton MM-karsintaotteluna. Ottelu oli sovittu 12-eräiseksi.