Valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan aloitettavaksi perussuomalaisista erotetun Ano Turtiaisen 3. kesäkuuta tekemästä Twitter-julkaisusta, kertoo Demokraatti.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi esitutkinnan aloitettavaksi, vaikka esiselvityksen perusteella poliisi totesi, ettei esitutkinnalle ole aihetta. Esiselvityksessä poliisi arvioi asiaa rikosnimikkeiden kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja kunnianloukkaus tunnusmerkistöjen kannalta.

– Koska tämä tviitti on ymmärrettävissä rasistiseksi niin mielestäni on tärkeää, että tässä kuullaan myöskin Turtiaista itseään. Sen takia selvittämisintressi on tärkeä ja esitutkinta pitää aloittaa, Toiviainen kertoi Demokraatille.

– Korostan, että tämä on esitutkinnan aloittamista koskeva määräys vasta. Kaikki lopullinen arviointi tapahtuu vasta kun esitutkinta aikanaan on valmistunut, hän jatkoi.

Turtiainen julkaisi viime viikon keskiviikkona twiitin, joka rienasi kuollutta tummaihoista miestä.

Twiitissä oli pilkkakuva henkilöstä, jonka kaulaa yhdysvaltalaispoliisi painoi minuuttitolkulla. Poliisin polven alla oli George Floyd, joka menehtyi tilanteen seurauksena. Tapaus käynnisti Yhdysvalloissa laajat ja osin väkivaltaisiksi äityneet mielenosoitukset.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä twiitin seurauksena, jonka jälkeen hän perusti oman eduskuntaryhmänsä.

Lue myös: Kom­ment­ti: Pe­rus­suo­ma­laisil­ta sii­vot­to­muuk­sia toi­sen­sa perään – Tur­tiai­sen kuol­lut­ta rie­naa­va viesti on vain jää­vuo­ren­huip­pu ja Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja Tur­tiai­nen jakoi vai­na­jaa rie­naa­van kuvan – Tavio: ”E­dus­kun­ta­ryh­mä kä­sit­te­lee asian huo­mi­ses­sa ryh­mä­ko­kouk­ses­sa”