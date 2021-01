Demokraattipuoluetta edustava baptistipappi Raphael Warnock puhui kannattajilleen 4. tammikuuta Riverdalessa Georgiassa. Kuva: TANNEN MAURY

Demokraatti Raphael Warnock on voittanut toisen Georgian avoimista senaattorin paikoista. Warnockin on julistanut voittajaksi muun muassa yhdysvaltalainen televisiokanava CNN.

Kun äänistä on laskettu 98 prosenttia, Warnock johtaa prosenttiyksiköllä istuvaa republikaanisenaattoria Kelly Loeffleria.

Aikaisin keskiviikkona paikallista aikaa pitämässään puheessa Warnock oli jo luottavainen voitostaan.

– Olen menossa senaattiin työskentelemään kaikkien georgialaisten hyväksi riippumatta siitä ketä äänestit näissä vaaleissa, Warnock sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Warnockista tulee osavaltion ensimmäinen musta senaattori.

Warnockin kanssa senaattorin paikasta kamppaillut Loeffler uskoi myöhään tiistaina, että tilanne voi vielä kääntyä.

– Meillä on suuntana voitto ja pidämme siitä kiinni, Loeffler sanoi kannattajilleen osavaltion pääkaupungissa Atlantassa.

Toisen Georgian senaattorin paikka on vielä avoinna. Siitä kilpailevat istuva senaattori, republikaani David Perdue ja demokraatti, tutkiva toimittaja Jon Ossoff.

Tässä äänestyskamppailussa tilanne on äärimmäisen tasainen. Kun äänistä on laskettu 98 prosenttia, Ossoff johtaa 0,2 prosenttiyksiköllä. Ossoffilla on CNN:n seurannan mukaan lähes kymmenentuhatta ääntä enemmän kuin Perduella, mutta tilanne on edelleen avoin.

Bidenin presidenttikauden kannalta tärkeät vaalit

Georgian senaattorivaalien uusinnan panokset ovat kovat.

Vaalien lopputulos vaikuttaa pitkälti presidentiksi nousevan demokraattipuolueen Joe Bidenin mahdollisuuksiin ajaa läpi vaalilupauksiaan, koska lakialoitteiden pitää saada niin edustajainhuoneen kuin senaatin hyväksyntä. Myös monet presidentin nimitykset vaativat senaatin vahvistuksen.

Demokraatit säilyttivät enemmistönsä edustajainhuoneessa marraskuun vaaleissa, joten senaatin kohtalo on ratkaiseva Bidenin ajaman politiikan kannalta.

Saadakseen enemmistön itselleen demokraattien on voitettava Georgian molemmat senaattoripaikat. Tässä tapauksessa senaatin voimasuhde demokraattien ja republikaanien kesken olisi 50–50.

Tasatilanteessa ratkaiseva ääni on senaatin puheenjohtajana toimivalla varapresidentillä. Virkaan nousee 20. tammikuuta demokraattien Kamala Harris.

Istuva senaattori republikaani Kelly Loeffler piti kampanjatilaisuuden maanantaina lentokentällä Georgiassa yhdessä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Vaalien tärkeydestä molemmille puolueille kertoo se, että Reutersin mukaan mainontaan on käytetty noin puoli miljardia dollaria marraskuun vaalien jälkeen. Ennen tiistain vaaleja mielipidetiedustelut kertoivat, että ehdokkaat ovat melko tasoissa.

Georgian senaattorivaalit menivät toiselle kierrokselle, kun kukaan ehdokkaista ei voittanut äänienemmistöä 3. marraskuun vaaleissa. Georgian osavaltion vaalilain mukaan voittajan pitää saada yli puolet äänistä. Jos näin ei käy, suoritetaan uusintavaalit.

Republikaanien ehdokkaat saivat marraskuun vaaleissa enemmän ääniä kuin demokraattiehdokkaat, mutta kumpikaan ei ylittänyt 50 prosentin rajaa.

Edessä voi olla jälleen uusintalaskenta

Marraskuun presidentinvaaleissa Georgian ääntenlaskenta kesti kolme päivää. Tiistain uusintavaaleissa äänten laskennassa voi käydä samalla tavalla, mikäli tulos on tasainen.

– Kyseeseen voi tulla useampi päivä, sanoi Georgian ylimmän vaalivirkailijan Brad Raffenspergerin tiedottaja Walter Jones ennen vaaleja Reutersin mukaan.

Viivästys johtuu todennäköisesti postiäänistä, jotka saapuvat vasta vaalipäivänä. Virallinen tulos saadaan vasta muutaman päivän päästä, koska joitain ulkomailta tulevia ääniä odotetaan perjantaihin asti.

Georgian osavaltiossa voidaan joutua myös laskemaan äänet uudelleen, kuten kävi marraskuun presidentinvaaleissa. Silloin äänet tarkastettiin kaksi kertaa.

Georgian vaalilain mukaan hävinnyt ehdokas voi vaatia äänten uudelleen laskemista, jos voittomarginaali on puoli prosenttia tai sen alle. Ehdokkaalla on oikeus äänten tarkistuslaskentaa myös, jos tämä epäilee virhettä äänestysprosessissa.

Yhdysvaltain senaatissa on sata paikkaa. Senaattoreja on kaksi jokaisesta osavaltiosta.

Juttua päivitetty 6.1. kello 10.39. Lisätty tieto Warnockin voitosta ja päivitetty tilannetta.