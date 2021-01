Pohjoisen Valokuvakeskuksen uusi toiminnanjohtaja on Darja Zaitsev (s. 1987). Hän aloittaa tehtävässä 1. helmikuuta 2021. Zaitsev on Jyväskylästä kotoisin ja asuu Helsingissä.

Viimeiset kaksi vuotta 2018–2020 Zaitsev toimi Valokuvataiteilijoiden liiton Valokuvagalleria Hippolyten näyttelykoordinaattorina. Siellä hän vastasi liiton ja gallerian tapahtumien järjestämisestä ja organisoinnista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa sekä muun muassa strategiatyöstä ja näyttelyohjelmasta. Zaitsev oli järjestämässä esimerkiksi teosmyyntitapahtumia Art Fair Suomi 2019 ja Valokuvataiteen ystävämyynnit 2018 ja 2020.

– Todella pätevä nuori nainen. Hänellä on vahva tuntemus ja asiantuntijuus valokuvataiteen kentällä, hallituksen puheenjohtaja Kati Leinonen Pohjoisesta Valokuvakeskuksesta sanoo.

– Zaitsevilla on kansainvälinen kuraattorikoulutus Aalto-yliopistosta. Lisäksi hän on tehnyt kansainvälisiä projekteja.

"Darja Zaitsev oli sisäistänyt ja osasi sanallistaa Pohjoisen Valokuvakeskuksen toiminnan sillä tavalla kuin me itsekin olemme sitä pohtineet." Kati Leinonen Pohjoisen Valokuvakeskuksen hallituksen puheenjohtaja

Darja Zaitsevilla on yli kymmenen vuoden kokemus taiteen ja kulttuurin parissa. Koulutukseltaan hän on taiteen maisteri (MA) Aalto-yliopistosta 2018 ja taiteen maisteri Lapin yliopistosta 2012. Aalto-yliopistossa hän pääaineensa oli Visual Culture and Contemporary Art; Curating, Managing, and Mediating Art (CuMMA). Lapin yliopistossa pääaineena oli vaatetussuunnittelu.

Zaitsev on toiminut Aalto-yliopiston Public Art Now! -näyttelyn ja seminaarin suunnittelijana, kuraattorina ja toteuttajana 2017. Vuosina 2015–2016 Darja Zaitsev toimi Finnish Art Agencyssa kuraattorina.

– Tuolta ajalta Zaitsevilla on kansainvälisiä suhteita, mitä hän tuo tullessaan, Leinonen toteaa.

Uusi toiminnanjohtaja on samanikäinen kuin Pohjoinen Valokuvakeskus

Leinonen kertoo, että Zaitsevin ansiona oli mahtava hakemus ja haastattelu.

– Hän oli sisäistänyt ja osasi sanallistaa Pohjoisen Valokuvakeskuksen toiminnan sillä tavalla kuin me itsekin olemme sitä pohtineet, kun olemme miettineet strategiaamme tuleville vuosille. Olemme tosi iloisia, että hän tulee meille. Hän on dynaaminen ja aikaansaava nuori naisjohtaja.

Darja Zaitsev on Pohjoisen Valokuvakeskuksen kanssa samanikäinen. Yhdistys perustettiin Ouluun 1987.

Kati Leinonen pitää positiivisena, että Zaitsev on opiskellut myös Lapin yliopistossa Rovaniemellä.

– Pohjoinen on sillä tavalla tuttu. Ei tule olemaan mikään kulttuurishokki tulla Helsingistä Ouluun.

Hakemuksessaan Darja Zaitsev sanoo olevansa kiinnostunut siitä, millaisia uusia muotoja kansainvälinen yhteistyö sekä paikallinen yleisötyö voivat saada esimerkiksi korona-arjen tai ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden myötä.

"Millainen esimerkiksi residenssien rooli voisi nykytaiteen ja kulttuurin tulevaisuuden ekosysteemissä olla? Millaista uutta tietoa, taitoa ja vastavuoroista oppia tulevien sukupolvien valokuva- ja diginatiivit ja alueen korkeakoulujen opiskelijat voivat keskukselle tarjota?"

Pohjoisen Valokuvakeskuksen hallitus valitsi toiminnanjohtaja Alla Räisäselle seuraajan kokouksessaan 18. tammikuuta. Räisänen työskenteli Pohjoisen Valokuvakeskuksen toiminnanjohtajana 22 vuotta. Hän aloitti vuodenvaihteessa Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisena erityisasiantuntijana.

Ennen Alla Räisästä Pohjoisen Valokuvakeskuksen toiminnanjohtajana toimi Pirkko Siitari.