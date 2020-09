Islantilainen sarjakuvataiteilija ja stand up -koomikko Hugleikur Dagsson esiintyi Helsingissä toukokuussa 2019. Kuva: Litli Visir ltd.

Son of the Day





Islantilaisen Hugleikur Dagssonin omintakeiset sarjakuvat viehättävät oudolla tavalla. Niissä tikku-ukot toteavat jotain lakonista keskellä hirveitä tapahtumia.

Dagsson on nykyään myös stand up -koomikko. Hän esiintyi loppuunmyydylle katsomolle Q-teatterissa toukokuussa 2019, ja taltiointi on nyt katsottavissa Yle Areenassa.

Hänen huumorinsa selvästi puree Suomessa, joka koomikon mukaan on, mikäli mahdollista, vielä Islantiakin synkempi maa.

Hyvän maun rajalla

Sarjakuvat keikkuvat hyvän maun rajalla, ja samaa tyylilajia on stand up -huumorikin. Paljon on räävittömiä navanalusjuttuja. Hupaisaa tarinaa Dagsson ammentaa Tinderistä.

Hän on selkeästi hyvä esiintyjä, näyttelijä ja laulajakin. Samuel L. Jacksonin imitointi on mainio.

Ihan niin rankkoja aiheita stand upissa ei voi olla kuin sarjakuvissa, jossa ne ovat etäännytettyjä: ihmissyöntiä, eläimiin sekaantumista ja perheväkivaltaa.

Areenassa on nähtävissä myös lyhyt Perjantai-dokkari koomikosta. Kannattaa katsoa sekin, niin miehen huumori avautuu paremmin.

Dagsson tunnustaa haluavansa kokeilla rajoja. Tietyistä asioista hän ei kuitenkaan halua valkoisena heteromiehenä vitsailla, kuten mustien ja seksuaalivähemmistöjen asioista.

Dagsson määrittelee huumorin hienosti: "Huumorin tarkoitus on nähdä asiat toisessa valossa. Se on meidän keinomme käsitellä kaikenlaista pahuutta."

