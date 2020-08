Fine Foods Oy on tehnyt takaisinvedon valmistuttamalleen Spice Up! Punainen thai currykastikkeelle, jota on myyty 100 gramman paketissa.

Ruokaviraston mukaan osassa päiväyksellä 4.4.2022 myydyistä kastikepaketeista on pussin takana väärä etiketti, jossa lukee "Satay kastike", vaikka tuote on punaista currykastiketta. Väärä etiketti voi aiheuttaa joillekin kuluttajille ongelmia, sillä tuote sisältää mahdollisesti allergeenisen reaktion aiheuttavia ainesosia, eli kalaa ja äyriäisiä.

Tältä takaisinvedon kohteeksi joutunut currykastike näyttää. Kuva: Fine Foods Oy

Fine Foods kertoo verkkosivuillaan, että tuotteet, joissa pussin takapuolella on punaisen currykastikkeen etiketti, ovat virheettömiä ja voidaan käyttää normaalisti. Kuluttajat voivat palauttaa virheellisen tuotteen ostopaikkaan saadakseen tuotteesta hyvityksen.

Tuotetta on toimitettu myyntiin 18. kesäkuuta alkaen K- ja S-ryhmän myymälöihin eri puolilla Suomea.