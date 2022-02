Tämä kuva eduskuntatalon portailla vartioivista poliiseista on viime perjantailta, kun mielenosoitus alkoi. Kuva: KIMMO BRANDT

Convoy Finland -mielenosoitus oli Helsingissä sunnuntaina hyvin rauhallinen ja keräsi vain muutamia kymmeniä osallistujia, kerrottiin pääkaupungin poliisista. Poliisi tviittasi illalla, että viimeiset mielenosoittajat olivat poistuneet Eduskuntatalon lähellä sijaitsevalta Kansalaistorilta noin kello 22.30.

Myöskään perjantaina ja lauantaina koettua Mannerheimintien ajoradan valtausta ei poliisin mukaan sunnuntaina tapahtunut. Muitakaan liikennehäiriöitä ei havaittu.

STT:n valokuvaaja Antti Aimo-Koivisto kertoi paikan päältä sunnuntaina iltapäivällä, että mielenilmaus sujui rauhallisesti, jopa leppoisasti.

– Kansalaistorilla on 30–40 ihmistä, musiikki soi, soppatykki on paikalla. Kukaan ei huuda sloganeita, Aimo-Koivisto kuvaili.

Hänen mukaansa Kansalaistorilla oli tuossa vaiheessa 10–15 autoa.

Virkavaltaa oli Aimo-Koiviston mukaan hyvin vähän paikan päällä.

– Yksi poliisiauto on päivystänyt Kansalaistorilla, ja eduskunnan luona on ollut ainakin yksi auto.

Uusia epäilyjä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta

Poliisilla ei ollut sunnuntaina lisätietoja siitä, miten Convoy-mielenosoitus mahdollisesti jatkuu alkavalla viikolla. Tapahtuman järjestäjät ovat aiemmin ilmoittaneet, että mielenilmaus jatkuu ainakin keskiviikkoon asti päivittäin kello 10–22.

Lauantaina poliisi otti kiinni 15 mielenosoittajaa. Kahta lauantaina kiinni otetuista epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Myös perjantaina kiinni otetuista 55 ihmisestä kahteen kohdistuu tämä epäily.

Osa mielenosoittajista käyttäytyi lauantaina aggressiivisesti poliisia kohtaan.

– Oli semmoista, että ei poistuttu paikalta, huudeltiin, eikä uskottu ohjeita ja määräyksiä. Sitten loppuyöstä oli sellaista, kun ollaan oltu päihtyneitä, käytös on ollut huonoa, kertoi komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista STT:lle.

Poliisi myös kertoi sunnuntaina vastaisena yönä, että väkijoukosta oli heitetty soihtuja ja lumipalloja sekä ammuttu ilotulitteita poliiseja kohti. Nissisen mukaan kukaan ei loukkaantunut näissä tilanteissa.

Asiatonta käytöstä toimittajia kohtaan

Mediassa on liikkunut tietoja myös siitä, että toimittajien työtä mielenosoituksen yhteydessä on häiritty. Nissinen kertoi kahden toimittajan ottaneen yhteyttä asian tiimoilta sunnuntaina.

– Olen ymmärtänyt, että se on enemmän ollut sen tyyppistä, että kun ei ole haluttu vastata, käytös on ollut asiatonta, on huudeltu ja sellaista. Tiedossani ei ole, että kukaan olisi toimittajaan käynyt käsiksi.

Convoy-mielenosoituksella vastustetaan muun muassa koronarajoituksia ja polttoaineiden hinnankorotuksia.