Kaikista kapinallisin

Yle Teema & Fem klo 21.05





Aina, kun Colin on joutunut vaikeuksiin, hän on pinkaissut juoksuun. Ja vaikeuksia sekä juoksua on nuoreen elämään mahtunut jo paljon. 25-vuotias Tom Courtenay teki debyytin ja läpimurron miehenalkuna, jolle juokseminen on aina tarkoittanut vapautta. Sitä ei ole tyrkyllä kasvatuslaitoksessa, johon Colin joutuu.

Paikkaa johtaa vanhan liiton jäärä (Michael Redgrave), joka äkkää Colinin lahjat urheilijana.