Kanadalainen Cody Kunyk pelasi Kärppien riveissä jo kaudella 2020–2021. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kanadalaishyökkääjä Cody Kunyk on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen Oulun Kärppien kanssa, Kärpät tiedottaa.

Kunyk on tuttu oululaisyleisölle kaudelta 2020–2021. Tuolloin hän voitti joukkueen sisäiset piste-, maali- ja syöttöpörssit tehoilla 15+27=42. Hän oli myös Kärppien tehotilaston kärkinimi lukemalla +20.

Viime kauden 32-vuotias hyökkääjä pelasi Barys Nur-Sultanissa.

Ennen ensimmäistä kauttaan Kärpissä Kunyk ehti tutustua suomalaiseen Liigaan pelatessaan vuosina 2017-2019 SaiPan ja 2019-2020 HPK:n riveissä. Molempia seuroja edustaessaan hän nousi joukkueidensa ykkössentteriksi. HPK-kaudellaan hän voitti koko Liigan syöttöpörssin.

– Cody on erittäin laadukas pelaaja meidän Liigaan. Edellisellä kärppäkaudellaan hän osoitti olevansa erittäin tuottelias pelaaja, ja on todella hienoa saada hänet takaisin meille. Codyn hankinnan myötä joukkue on nyt valmis ja meidän sentteriosasto on tällä hetkellä todella laadukas – ja sen se menestyminen vaatii, Kärppien urheilujohtaja Harri Aho kertoo tiedotteessa.

Kunykin edellinen kausi oli koronasta johtuen poikkeuksellinen.

– Kyllä, se oli outo kausi. Minusta meillä oli vahva porukka, mutta sarja keskeytyi useasti emmekä koskaan löytäneet peliämme kokonaisuutena. Odotan innolla paluuta ja pelaamista uskomattomien fanien edessä. On mahtavaa nähdä kasvoja katsomoissa peliemme aikana, Kunyk kertoo tiedotteessa.