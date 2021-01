Washington

Trumpin tukijat tunkeutuivat kongressiin. Kuva: JIM LO SCALZO

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa on juuri alkanut öinen ulkonaliikkumiskielto. Televisiokuvien perusteella kaduilla on kuitenkin yhä erittäin paljon presidentti Donald Trumpia tukevia ihmisiä.

Myös poliiseja näkyy yhä enemmän. Kongressirakennuksen välittömästä läheisyydestä ihmisjoukot on ilmeisesti saatu häädettyä pois.

Ulkonaliikkumiskielto on voimassa 12 tuntia iltakuudesta aamukuuteen paikallista aikaa.

Yhdysvaltain kongressin valitsijaäänten laskentatilaisuus keskeytettiin keskiviikkoiltana sen jälkeen, kun presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen. Asiasta kertovat useat media, muun muassa uutiskanava CNN.

Rakennuksen sisällä ammutuksi joutunut nainen on CNN:n mukaan menehtynyt.

Trumpin kannattajat kokoontuivat Valkoisen talon edustalle, kun Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone ja senaatti kokoontuivat keskiviikkona julkistamaan ja lopullisesti vahvistamaan presidentinvaalin tulokset. Kyseessä on viimeinen demokraatti Joe Bidenin presidenttiyden vahvistava etappi.

Capitoliin (kongressirakennus) tunkeuduttiin kireän tilanteen jälkeen mielenosoittajien kanssa, Capitolin poliisi kertoi CNN:lle.

Protestoijien tunkeutuessa kongressitaloon istuntosalin ovet uutiskanavan mukaan lukittiin ja sali evakuoitiin. Poliisi kehotti kaikkia suojautumaan lähimpiin toimistoihin ja pysymään hiljaa.

Kongressijäsenille jaettiin kaasunaamareita ja istuntosalissa olevia kehotettiin vetäytymään narikkatiloihin, CNN kertoo.

Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin, istunto keskeytettiin – kirjeenvaihtaja kertoo, kuinka uhkaava tilanne paikan päällä vallitsee Video: MTV

CNN kertoo, että istuntosalin ulkopuolella oli aseellinen pattitilanne, jossa poliisit osoittivat aseillaan pääovelle pyrkivää henkilöä.

Uutiskanavan tietojen mukaan varapresidentti Mike Pence on evakuoitu. Myös varapresidentiksi nousevan Kamala Harrisin avustaja kertoo Harrisin olevan turvassa.

CNN:n mukaan myös senaatin ja edustajainhuoneen johto, eli oletettavasti Mitch McConnell ja Nancy Pelosi, ovat turvassa nimeämättömässä paikassa.

Lue myös: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kom­men­toi Wa­shing­to­nin ta­pah­tu­mia: ”Me­neil­lään on us­ko­ma­ton de­mo­kra­tian pai­na­jai­nen”

Trump kehotti tviitissään rauhanomaisuuteen.

– Olkaa hyvä ja tukekaa Capitolin poliisia ja viranomaisia. He ovat todella Maamme puolella. Pysykää rauhanomaisina!

Trump myös kehotti ihmisiä menemään kotiin. Hän kuitenkin jatkoi Twitterissä julkaistussa lyhyessä videossaan väitteitä vaalien varastamisesta toistamalla väitettä useita kertoja. Twitter merkitsi videoviestin välittömästi kiistanalaiseksi.

Tuleva presidentti Joe Biden totesi Twitterissä, että kyse on pienen ekstremistisen joukon tekemisistä.

– Yhdysvallat on niin paljon parempi kuin mitä olemme tänään nähneet.

Amerikkalaismedioiden mukaan Yhdysvaltain kansalliskaartin sotilaat on kutsuttu apuun lopettamaan mielenosoittajien riehunta kongressissa.

Trumpin tukijoita osoittamassa mieltään. Kuva: JIM LO SCALZO

Trump ei myöntänyt häviötä puheessaan

Trump, joka ei edelleenkään myönnä häviötään, on kehottanut kannattajiaan osallistumaan mielenosoituksiin Washingtonissa. Ellipse-puistoon kerääntyneiden tuhansien mielenosoittajien joukossa oli Reutersin mukaan myös äärioikeistolaisia ryhmittymiä.

Trump ilmestyi yleisön eteen puolilta päivin paikallista aikaa ja aloitti puheensa väittämällä, että hän voitti vaalit, ja että vaalit "varastettiin" häneltä.

– Me emme ikinä luovuta, me emme ikinä tee myönnytystä, Trump sanoi puheessaan yleisölle.

Trump myös sanoi toivovansa, että varapresidentti Mike Pence "tekee oikein", eli puuttuisi vaalitulokseen. Pence johti kongressin keskiviikkoiltaista istuntoa.

Trumpin poika Eric Trump oli paikalla jo aiemmin.

– Onko täällä ketään, joka todella uskoo Joe Bidenin voittaneen nämä vaalit, Trump kysyi yleisöltä.

Myöhemmin sadat tunkeutuivat kongressirakennusta ympäröivien aitojen läpi, The Washington Post kertoo. Poliisi sai pysäytettyä joukon ennen kuin se pääsi sisälle rakennukseen.

Washingtonin pormestari Muriel Bowser kehotti sunnuntaina ihmisiä pysymään poissa kaupungin keskustasta mielenosoitusten aikana väkivaltaisten mellakoiden pelossa.

Republikaanit vastustavat, Pence ei puutu ääntenlaskuun

Tilaisuudessa käydään käytännössä läpi 14. joulukuuta pidetyn valitsijaäänestyksen tulokset.

Normaalisti tilaisuus on lähinnä muodollisuus. Keskiviikkona iltakahdeksalta Suomen aikaa alkavan kokouksen odotetaan kuitenkin venyvän maratoniksi, sillä useat senaatin ja edustajainhuoneen republikaanit ovat ilmoittaneet esittävänsä tuloksista vastalauseita.

Edustajilla ja senaattoreilla on mahdollisuus vastustaa osavaltioiden tulosta, mutta se vaatii sekä yhden edustajan että senaattorin kannatuksen.

Mikäli näin tapahtuu, kongressin molemmat huoneet käyvät kukin tahoillaan maksimissaan kaksituntisen väittelyn kustakin vastalauseesta kerrallaan. Tämän jälkeen kyseenomaisten valitsijaäänten hyväksymisestä äänestetään. Jotta vastalause menisi läpi, sen pitää saada äänestyksessä edustajainhuoneen ja senaatin enemmistö taakseen.

Ensimmäisenä käynnistyi debatti Arizonan valitsijaäänistä. Vastalauseen teki republikaaniedustaja Paul A. Gosar, ja sitä tuki republikaanisenaattori Ted Cruz. Asiasta kertoi muun muassa The Washington post.

Vastalauseita on odotettu texasilaisen Cruzin lisäksi ja ainakin 11 muulta senaattorilta. Eri uutislähteiden mukaan edustajainhuoneessa puolestaan ainakin 100 republikaanin odotettiin haastavan tuloksen. Vastalauseita odotettiin ainakin kuuden vaa'ankieliosavaltion valitsijaääniin.

Perusteluna ovat presidentti Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan vaalit olisivat olleet vilpilliset.

Ennen kokouksen alkua Pence julkaisi lausunnon, jossa kertoi, ettei hänellä ole valtuuksia estää Bidenin vaalivoiton vahvistamista. Asiasta kertoo muun muassa CNN. Reutersin lähteet kertoivat jo aiemmin, että Pencen odotetaan pysyvän muodollisessa roolissaan.

– On harkittu johtopäätökseni, että valani tukea ja puolustaa perustuslakia estää minua ottamasta itselleni yksipuolista auktoriteettia päättää, mitkä valitsijaäänet tulisi laskea ja mitä ei, Pence kirjoitti.

– Jumala minua siis auttakoon, hän päätti lausuntonsa.

Vastalauseiden läpimenoa on pidetty alusta asti tuomittuina epäonnistumaan, sillä edustajainhuoneessa on demokraattienemmistö ja suurin osa senaatin republikaaneista on tunnustanut Bidenin tulevaksi presidentiksi.

Senaatin enemmistöjohtaja, vaikutusvaltainen republikaani Mitch McConnell tunnusti Bidenin vaalivoiton 15. joulukuuta ja vetosi puoluetovereihinsa, jotta nämä eivät esittäisi vastalauseita keskiviikkona. Bidenin virkaanastujaiset ovat 20. tammikuuta Washingtonissa.

Päivitetty ja täydennetty kauttaaltaan kello 21.57.

Päivitetty kello 22.11: Lisätty tieto Harrisista ja Pencestä.

Päivitetty kello 22.21: Kongressijäsenille jaettu kaasunaamareita, evakuointi.

Päivitetty kello 22.39: Istuntosaliin on murtauduttu. Kongressitalon ulkopuolella on ammuttu.

Päivitetty kello 22.46: Lisätty tieto Trumpin tviitistä.

Päivitetty kello 23.23: Lisätty tieto kansalliskaartin kutsumisesta.

Päivitetty kello 23.29: Lisätty tietoja Trumpin videosta.

Päivitetty kello 23.37: Lisätty Bidenin kommentti.

Päivitetty 7.1.2021 kello 1.15: Lisätty tieto ulkonaliikkumiskiellosta ja naisen kuolemasta.