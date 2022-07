Joe Biden poistumassa jumalanpalveluksesta Washingtonissa 17. heinäkuuta. Kuva: JIM LO SCALZO / POOL

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden, 79, on antanut koronatestistä positiivisen tuloksen, uutisoi CNN. Kyseessä on Bidenin ensimmäinen koronatartunta.

Biden on CNN:n mukaan kolmesti rokotettu ja hänen oireensa ovat lieviä. Ensimmäisen rokotteen hän sai viime vuoden maaliskuussa, toisen annoksen syyskuussa ja kolmannen tämän vuoden maaliskuussa.

Biden on aloittanut Paxlovid-lääkityksen ja pysyy eristettynä Valkoisessa talossa jatkaen töiden tekemistä. Paxlovid on koronaviruslääke joka ehkäisee viruksen lisääntymistä kehossa. Sitä myönnetään tiettyihin riskiryhmiin kuuluville potilaille Suomessakin. Sen käyttö arvioidaan kuitenkin yksilötasolla tarkkaan, sillä sillä on esimerkiksi haitallisia yhteisvaikutuksia useiden muiden lääkkeiden kanssa.

Ikänsä puolesta Biden kuuluu koronavirustaudin riskiryhmään.

Yhdysvaltojen varapresidentti Kamala Harris sairasti koronan oireettomana toukokuussa.