Promoottori Marco Järvenpään mukaan osa keikoista voidaan järjestää poikkeusoloista huolimatta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun Club Teatria siirtää keikkoja joulukuun ensimmäiseltä viikonlopulta.

4. joulukuuta ohjelmassa olleen kotimaisen metallin erikoisillan uusi päivämäärä on 4. helmikuuta 2021. Tapahtumassa esiintyvät Bodom After Midnight, Stratovarius, Lost Society ja Embraze.

5. joulukuuta ohjelmassa olleet Aknestikin ja Erikoisvieraana: Supperheadsin keikat siirretään myöhemmäksi. Uusi päivämäärä on 29. toukokuuta 2021.

– Keikkakalenteria tarkastellaan viikko kerrallaan. Jokainen keikka on oma kokonaisuutensa, ja sen vuoksi osa keikoista voidaan järjestää näissä poikkeusoloissa. Osa on kuitenkin syytä siirtää tulevaisuuteen, promoottori Marco Järvenpää sanoo tiedotteessa.

Teatria on siirtänyt keikkojaan myöhemmäksi pitkin syksyä. Siirretyille keikoille hankituilla lipuilla on 14 vuorokauden palautusoikeus Ticketmasteriin. Ticketmaster on yhteydessä yhteystietonsa antaneisiin lipunostajiin.

Toistaiseksi keikkasiirrot eivät ole aiheuttaneet suurta palautusaaltoa lippujen suhteen.

– Asiakkaiden ostokäyttäytymisestä on pääteltävissä usko tulevaisuuten ja siihen, että keikkoja odotetaan, Järvenpää tuumii.