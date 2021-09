Club Teatria tiedottaa siirtäneensä tai peruneensa syys- ja lokakuun keikkoja. Arkistokuva. Kuva: Teija Soini

Club Teatria on päättänyt tyhjentää syyskuun keikoista, tiedotteessa kerrotaan. Myös lokakuun suurten ulkomaalaisten artistien konsertteihin tulee muutoksia.

Aknestikin ja Supperheadsin keikka siirtyy perjantaille 19. marraskuuta. Reino Nordinin keikat Oulusta ja Torniosta peruuntuvat, eikä niille ole löydetty uusia esiintymispäivämääriä.

The Music of Hans Zimmer & Others ja The Lord of the Rings in concert -konsertit siirretään tulevaisuuteen. Esitysten uudet päivämäärät eivät ole vielä tiedossa, mutta ne asettuvat The State Academic Symphony Orchestra of Republic of Belarus -sinfoniaorkesterin uuden kiertueaikataulun mukaisesti.

SAGA – A Night to Remember Tour -kiertue on perunut Suomen keikat, joten myös Teatrian keikka peruuntuu.

Dead By April -keikat Oulusta ja Torniosta siirtyvät uusille päiville. Uudet päivät määräytyvät muiden kiertueen keikkojen uudelleenaikataulutuksen jälkeen.

Tiedotteen mukaan liput siirtyvät uudelle päivämäärälle sellaisenaan ja lipuilla on myös palautusoikeus.