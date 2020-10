Oulu

Bodom After Midnight tulee Teatrialle joulukuussa.

Viime vuonna pitkäaikainen menestysyhtye Children of Bodom lopetti toimintansa. Yhtyeen kitaristi-laulaja Alexi Laiho on nyt kasannut uuden bändin, joka tuntee nimen Bodom After Midnight. Yhtye tulee Oulun Club Teatrialle 4. joulukuuta.

Samana iltana Teatrialla esiintyvät Stratovarius, Lost Society ja paikallista väriä tuova Embraze.

Liput metallimusiikin erikoisiltaan tulevat myyntiin 5. lokakuuta.