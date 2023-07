Kevään aikana kansainväliseksi ilmiöksi noussut Käärijä alias Jere Pöyhönen tekee ensi lokakuussa Euroopan-kiertueen. Artisti esiintyy kahdeksassa kaupungissa: Tukholmassa, Tallinnassa, Berliinissä, Münchenissä, Antwerpenissä, Glasgow’ssa, Dublinissa ja Lontoossa.

Kiertueen mahdollistaa Warner Music Liven ja Live Nation Finlandin yhteistyö.

Käärijä voitti yleisöäänet Liverpoolissa järjestetyssä euroviisufinaalissa ja sijoittui kilpailussa toiseksi. Hitti Cha cha cha nousi parhaimmillaan 3,8 miljoonan päivästriimauksillaan listaykköseksi seitsemässä eri maassa.

Kappaleesta on tehty myös kymmeniä uudelleenversiointeja Alan Walkerin remixistä Lord Of The Lostin coveriin.