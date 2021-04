Washington

Viranomaiset tutkivat autoa, jolla hyökkääjä ajoi kahden poliisin päälle Yhdysvaltain kongressin edessä. Kuva: SHAWN THEW

Yhdysvalloissa kongressin alue Washingtonissa suljettiin perjantaina tunneiksi, kun mies yritti tunkeutua autolla sisään alueelle. Yksi poliisi kuoli ja toinen loukkaantui henkilöauton kuljettajan ajettua heidän päälleen kongressirakennukselle johtavalla tarkastuspisteellä.

Capitol-kukkulan alueella on kiristetty turvatoimia loppiaisen jälkeen. Tuolloin maan silloisen presidentin Donald Trumpin kannattajat onnistuivat järjestämään mellakan ja tunkeutumaan kongressirakennukseen sisään.

Maan nykyinen presidentti Joe Biden huomioi tilanteen lausunnossaan perjantain tapahtumien jälkeen.

– Tiedämme, miten vaikeaa tämä aika on ollut Capitolilla. Kaikille, jotka ovat siellä töissä ja kaikille, jotka suojelevat sitä, Biden sanoi.

Biden esitti osanottonsa kuolleen poliisimiehen perheelle. Biden sanoi lausunnossa, että hän ja hänen vaimonsa Jill Biden ovat surun murtamia tapauksen vuoksi.

CNN: Epäilty kertoi terveysongelmistaan

Poliisin mukaan Capitolille pyrkinyt kuljettaja oli ajanut kahden vartiossa olleen poliisin päälle. Kuski oli ajoesteeseen törmättyään noussut autosta puukko kädessään, minkä jälkeen poliisi ampui häntä. Mies ehti kuitenkin puukottaa toista poliiseista.

Myös ajoneuvon kuljettaja kuoli vammoihinsa.

Uutiskanava CNN:n mukaan teosta epäillään 25-vuotiasta miestä, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon rahoitusalalta. Uutiskanavan mukaan viime aikoina epäilty oli kertonut sosiaalisessa mediassa muun muassa menettäneensä työnsä ja kärsivänsä terveysongelmista.

CNN kävi läpi epäillylle kuuluneita Facebook- ja Instagram-tilejä ennen kuin ne poistettiin palveluista myöhemmin perjantaina paikallista aikaa. Facebook-sivun kuulumisen epäillylle vahvisti CNN:lle kaksi poliisilähdettä. Instagram-tilillä puolestaan oli samaa sisältöä kuin Facebook-tilillä.

Epäilty oli kertonut sosiaalisessa mediassa muun muassa liittovaltion häneen kohdistamasta "mielenhallinnasta". Hän vaikutti uskovan olevansa esimerkiksi liittovaltion poliisin FBI:n sekä tiedustelupalvelu CIA:n kohteena. Kirjoituksissaan hän mainitsi esimerkiksi murtautumiset kotiinsa, ruokansa myrkyttämisen sekä tahdonvastaiset operaatiot sairaalassa.

Nation of Islam -järjestön seuraaja

Epäilty näytti jakaneen myös Nation of Islam -järjestön johtajan Louis Farrakhanin videoituja puheita, viimeksi perjantaina, CNN kertoo.

Nation of Islam on islamilainen uskonnollinen järjestö, jonka yhtenä tavoitteena on mustien aseman parantaminen. Epäilty oli kuvaillut Farrakhania henkiseksi isäkseen.

Farrakhanin linjaa on kuvailtu muun muassa juutalaisvastaiseksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Poliisi on kertonut, että se ei epäile perjantain tapahtumissa terrorismia. Epäillystä ei ollut aiempia merkintöjä poliisin tiedossa. Teon motiiviin ei myöskään otettu vielä kantaa, AFP kertoo.

– Teko ei vaikuta olevan kytköksissä terrorismiin, mutta jatkamme tietenkin tutkimuksia, Washingtonin poliisin päällikkö Robert Contee sanoi AFP:n mukaan.

CNN kertoo yrittäneensä tavoittaa Nation of Islam -järjestöä kommenttia varten siinä kuitenkaan onnistumatta.

Kongressi oli pääsiäistauolla

Perjantaina kuolleen poliisin kerrotaan työskennelleen kongressin turvallisuudesta vastaavassa poliisissa 18 vuotta. Toinen tilanteessa loukkaantunut poliisi puolestaan on sairaalahoidossa ja hänen tilansa on vakaa, kongressin poliisi kertoi tviitissä.

Epäilty lähestyi Capitolia iltapäivällä yhden maissa paikallista aikaa. Yhdysvaltain kongressi on pääsiäisen ajan istuntotauolla, mutta alueen rakennuksissa töissä olleelle henkilökunnalle ilmoitettiin tekstiviestitse, ettei sisään tai ulos pääse, AFP kertoo.

Henkilökuntaa myös neuvottiin pysymään poissa ikkunoista. Kansalliskaartin joukot määrättiin liikkeelle.

Capitolin alueen lukitus purettiin joitakin tunteja myöhemmin.