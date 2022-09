Calum Ward on torjunut tärkeitä pisteitä AC Oululle tällä kaudella. Kuva: Jarmo Kontiainen

Englantilainen maalivahti Calum Ward jatkaa AC Oulussa myös kaudella 2023. Oululaisseura julkaisi Wardin jatkosopimuksen maanantaina.

21-vuotias Ward on kehittynyt kauden aikana pelipaikkansa parhaimmistoon liigassa. Hän on pelannut AC Oulun jokaisen liigaottelun alusta loppuun. Ward on Ilveksen Petteri Pennasen ohella ainoa, joka on pelannut kaikki tarjolla olleet minuutit.