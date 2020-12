Oulussa on tiistaina todettu kello 16 mennessä yhteensä kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki.

Karanteeniin Oulussa on asetettu tiistaina 27 henkilöä. Tietoon ei ole tullut uusia joukkoaltistustapauksia.

Tapaninpäivänä lauantaina 26. joulukuuta Cafe Kulumassa kello 19–20 ja Wood Barissa kello 20–21 oleskelleet henkilöt ovat voineet altistua koronalle. Ravintoloissa asioineita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan herkästi näytteenottoon.

Yhteensä Oulussa on tällä viikolla tähän mennessä todettu 12 tartuntaa. Määrä on nousussa viime viikkoon verrattuna.

Karanteeniin on asetettu tällä viikolla tähän mennessä 62 henkilöä. Myös karanteeniin asetettujen määrä on nousussa viime viikkoon verrattuna.

– Joulunajan kokoontumiset alkavat näkyä luvuissa, Oulun kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Oulun kaupungin mukaan Oulu on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta ilmaantuvuus on laskussa. Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on nyt 39 sataatuhatta asukasta kohti, koko Pohjois-Pohjanmaan vastaava luku on 29,7.

Koko maassa 283 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kirjannut tiistaina 283 uutta koronavirustartuntaa Suomessa. Epidemian alusta maahan on kirjattu nyt yhteensä 35 420 koronatartuntaa.

THL:n kirjaamista uusista tartunnoista seitsemän on kirjattu Ouluun. Kaupungissa on nyt 1102 varmennettua koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle on kirjattu lisäksi yksi tartunta Kempeleeseen ja koko alueella on nyt yhteensä 1476 todennettua tartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle on kirjattu kaksi uutta tartuntaa Tornioon. Alueella on nyt koko epidemian aikana todettu 182 tartuntaa.

Lapissa on todettu yksi uusi tartunta Rovaniemellä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu yhteensä 353 tartuntaa. Kainuun sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja ei ole todettu joten tartuntojen määrä on edelleen 167.

Pohjois-Suomessa 16 ihmistä sairaalahoidossa

Suomessa on todettu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa maanantain lukuihin verrattuna. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 550 koronakuolemaa.

Oulun yliopistollisen sairaalan erikoisvastuualueella sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 16 ihmistä, joista kaksi on tehohoidossa. Tähän mennessä 27 henkilöä Oysin erikoisvastuualueella on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Oysin erikoisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Oulun kaupungin mukaan sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa alle viisi henkilöä. Myös Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Koko maassa on tiistaina sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 221 potilasta. Heistä 42 on tehohoidossa.

Juttua täydennetty klo 18:36: lisätty Oulun kaupungin tiedot.