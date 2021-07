Oulu

Antti Jurvelin esittelee Faran Oulussa kehittämää kosketusnäytöllistä luku-laitetta, joka on valmistettu sopimus-valmistaja Sanminan tehtaalla Hauki-putaalla. Laitteita on toimitettu Ruotsiin, Norjaan ja Islantiin jo noin 5000 kappaletta. Kuva: Pekka Kallasaari

Oulun kaupunki on tilannut kahdeksan kappaletta joukkoliikenteen infojärjestelmään kuuluvia ajoneuvolaitteita. Yhdelle setille tulee hintaa verottomana 1 922 euroa. Setti sisältää tablettitietokoneen ja lukittavan asennustelineen.

Toimitettavat tabletit on valmistanut teknologiajätti Samsung, mutta oululaisiin onnikoihin ne on sovitettu paikallisella, nyt jo perinteiseksikin miellettävällä huippuosaamisella.

– Ajoneuvolaitteet ovat teollisuustabletteja, joissa on meidän tekemämme sovellukset ja ylläpito. Oulussa koko infojärjestelmä pysäkkinäyttöineen, nettiaikatauluineen ja muineen on meidän toimittamamme, laitteet toimittavan Fara Oy:n toimitusjohtaja Antti Jurvelin kertoo.

Fara Oy:n juuret juontavat alkuvuoteen 1986, jolloin rekisteröitiin Buscom Oy. Yhtiö tuli tunnetuksi tuotuaan ensimmäisenä markkinoille joukkoliikenteen etäkorttimaksamisen mahdollistavat järjestelmät.

Vuonna 2007 Buscomin suurin omistaja Polar Electro myi firman norjalaiselle pörssiyhtiölle Faralle. Yrityksen nimi muuttui uuden omistajan myötä Fara Oy:ksi, joskin Buscom kummittelee rekisterissä edelleen aputoiminimenä.

Reilut kaksitoista vuotta myöhemmin joulukuussa 2019 omistajalle löytyi uusi omistaja, kun brittiläinen Ticketer osti Faran.

Oulun valtti

Ticketer kehuu olevansa Britannian johtava joukkoliikenteen maksujärjestelmien toimittaja. Se pyrkii laajentumaan Euroopassa ja Amerikassa. Faralla on Suomen ja Norjan lisäksi toimipisteitä Puolassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Jo Buscomin liiketoiminta oli vahvasti kansainvälistä, mutta nykytilanteessa työn maailma on aikaisempaakin avoimempi.

– Tiimit ja kehitystiimit ovat osa kansainvälistä organisaatiota. Tiimien jäseniä on eri maissa, meidän tapauksessamme pääsääntöisesti Norjassa, Puolassa ja Suomessa, Jurvelin sanoo.

Linnanmaan Teknologiakylässä sijaitsevassa Faran testilaboratoriossa eri maiden eri kaupungeissa toimivien järjestelmien systeemit pyörivät, mutta paikalla ei näy toimitusjohtaja Jurvelinin lisäksi ristin sielua. Osa väestä on lomilla, ja laitteita voidaan ohjata etäyhteyksin, hän kertoo.

Vaikka fyysisen sijainnin merkitys on etenkin it-alalla vähentynyt ja yhtiön sisäisessä hintakilpailussakin on Jurvelinin sanoin haastavaa pärjätä, on Oulussa olemisessa hänen mukaansa puolensa. Osaavaa työvoimaa on löytynyt, ja alan kuuluisa ekosysteemi mahdollistaa toimintojen skaalaamisen tarpeen mukaan.

– Meillähän bisneksen luonne on sellainen, että voi tulla iso sopimus tiukalla toimitusajalla. Silloin on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja saamaan tiimit kasaan. Yhtäkkiä onkin 30–40 ihmistä hommassa mukana.

Jos sellainen tilanne tulisi eteen nyt, olisi kyseessä merkittävä muutos, sillä Faran palkkalistoilla on Oulussa tällä hetkellä kolmetoista henkeä.

– Monessa tapauksessa olemme käyttäneet paikallista alihankkijaverkostoa. Se on ollut Oulun valtti, Jurvelin kehuu.

Puolen Suomen Waltti

Buscom mullisti aikoinaan joukkoliikennettä etäkorttimaksamisella. Sittemmin maksamisen teknologia on kehittynyt edelleen ja samalla elävöittänyt markkinoita.

– QR-koodiliput ja mobiililiput ovat tuoneet alalle toimijoita pilvin pimein. Se on sitten toinen kysymys, kuinka moni niistä elää ja pysyy hengissä ja millä strategialla, Jurvelin asettelee.

Toinen merkittävä muutos on ollut julkisen sektorin vahvistunut osallistuminen järjestelmien kehittämiseen. Tämän Jurvelin mainitsee ainakin pohjoismaiseksi markkinatrendiksi.

Suomessa merkittäviksi toimijoiksi ovat nousseet Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL ja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ). Jälkimmäisen omistaa HSL ja 21 kaupunkiseutua, Oulu niiden mukana.

Näkyvin ja tunnetuin osa LMJ:n toimintaa on Waltti -lippu- ja maksujärjestelmä, joka on käytössä Oulussa ja kolmessatoista muussa kaupungissa.

Kehitys on ohjannut Farankin muuttamaan lähestymistapaansa.

Vaikka järjestelmät olisivat julkisen toimijan hallinnassa, on laitteet ostettava jostakin. Sen lisäksi osaamisella on arvonsa.

– Tällä hetkellä myymme myös puhdasta tuntityötä partneriverkostomme kautta asiakkaillemme, jotka haluavat hallinnoida itse systeemejä, Jurvelin sanoo.

Buscomin ja sittemmin Faran toiminta on ollut ja on edelleen tiukasti kiinni julkisessa liikenteessä, mutta valmiudessa sopeutua toimintaympäristöön ja tarvittaessa muuttaa toimintaa vaikuttaisi olevan pitkän iän salaisuus.

– Turha se on taistella tuulimyllyjä vastaan. Pitää asettautua markkinatilanteeseen ja toimia sen mukaan.

Antti Jurvelin sanoo, että tähän asti töitä on riittänyt ja uskoo, että riittää jatkossakin.

– Monenlaista mutkaa tässä on välillä ollut, mutta aina on selvitty ja hengissä pysytty. Oulussa on kannattava yksikkö, ja olemme aina muuttuneet markkinatilanteen mukaan.