Burleskitaiteilija Eeva-Maria Kauniskangas luo koko ajan uusia rooleja. Nyt on syntymässä tällainen keväinen hahmo, joka muistuttaa Alfons Muchan maalausten kauniita naisia kukkien ympäröiminä. – Minua kiinnostavat eri aikakaudet, naisen asema historiassa. Tässä hahmossa leikittelen barokilla ja rokokoolla, Kauniskangas kertoo. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Burleski on liioittelun taidetta. Burleski on riisuutumisen taidetta. Mutta burleski ei ole ohutta. Burleski on estradille tuotua seksuaalista karnevaalia ja sensuellia rimpsuräpsytystä yhdistettynä tarinallisuuteen ja usein raisuihinkin yhteiskunnallisiin kannanottoihin.