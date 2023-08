Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ensimmäinen budjettiesitys julkaistiin maanantaina. Purra on kesän aikana käyttänyt itsestään termiä fiskaalikonservatiivi. Hänen ensimmäinen budjettinsa on siitä huolimatta 10,1 miljardia euroa alijäämäinen.

Valtion ensi vuoden budjetista on tulossa noin 10,1 miljardia alijäämäinen. Budjettiesitys pidättäytyy veronkiristyksistä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli budjetin päälinjat jo perjantaina, mutta maanantaina esitys julkaistiin kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön nettisivuilla. Esitykseen on kirjattu tuloja 77 miljardia euroa ja menoja 87,2 miljardia euroa.

Kyseessä on esitys, jonka pohjalta muut ministeriöt aloittavat nyt omat neuvottelunsa, jotka huipentuvat hallituksen budjettiriiheen 19.–20. syyskuuta.

Budjettileikkaukset kohdentuvat laaja-alaisesti useaan osa-alueeseen, mutta hallitusohjelman mukaisesti puolustusvoimille, poliisille ja tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatiotoimintaan on tulossa lisärahoitusta.

Leikkauksista huolimatta ensi vuoden budjetti kasvaa kuluvaan vuoteen verrattuna. Vuodelle 2024 aiotun budjetin loppusumma on 3,7 miljardia euroa enemmän kuin mitä vuodelle 2023 on budjetoitu, kun mukaan on luettu myös ensimmäinen lisätalousarvio.

Määrärahatason kasvua vuoteen 2023 verrattuna selittävät etenkin muutokset hyvinvointialueiden valtion rahoituksessa.