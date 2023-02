Washington/Kiova

Ukrainan joukkoja Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Kuva: OLEG PETRASYUK

Venäjän on entistä vaikeampaa eristää kansalaisiaan käymästään hyökkäyssodasta Ukrainassa, arvioi Britannian sotilastiedustelu tuoreessa raportissaan.

Joulukuussa tehdyn venäläiskyselyn mukaan yli puolet vastaajista kertoi perheenjäsenensä tai ystävänsä osallistuneen niin kutsuttuun erityissotilasoperaatioon.

Brittitiedustelun mukaan kysymys mobilisoitujen ja heidän perheidensä tukemisesta tulee todennäköisesti korostumaan, jos Venäjä pyrkii edelleen hankkimaan rintamalle täydennystä.

ISW: Venäjä hyödyntää todennäköisesti Valko-Venäjän puolustusteollisuutta ylläpitääkseen hyökkäyssotaansa

Venäjä hyödyntänee Valko-Venäjän puolustusteollisuutta ylläpitääkseen laajamittaista hyökkäystään Ukrainassa, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreimmassa tilannekatsauksessaan.

Valko-Venäjää johtava Aljaksandr Lukashenka tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin viimeksi perjantaina Moskovassa. Johtajat ovat tavanneet tiuhaan.

Lukashenka on antanut Venäjän käyttää Valko-Venäjän aluetta hyökkäyksiin Ukrainaan, ja Valko-Venäjä on järjestänyt yhteisiä sotaharjoituksia Venäjän joukkojen kanssa. Sen sijaan Valko-Venäjä ei ole lähettänyt joukkoja Ukrainaan.

ISW:n arvion mukaan Putin tulee lisäämään vaikutusvaltaansa Valko-Venäjällä riippumatta Ukrainan sodan lopputulemasta.

Juttua päivitetty brittitiedustelun tiedoilla kello 9.48.