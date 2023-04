Venäjän armeijan ja sen rinnalla sotivien Wagner-yhtiön palkkasotilaiden yhteistyö on tehostunut Ukrainan sodan polttopisteessä, Bahmutin kaupungissa. Näin arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan perjantaina.

Moskovassa Wagner-joukkoihin liittymistä mainostetaan ilmoitustaululla. Kuva: MAXIM SHIPENKOV

Bahmutin länsiosa on brittitiedustelun mukaan edelleen Ukrainan joukkojen hallussa, mutta tälle alueelle on ammuttu hyvin voimakasta tykkitulta viime päivien ajan.

Venäjä hyökkää kaupungissa tällä erää siten, että Wagner-joukot pyrkivät etenemään Bahmutin keskustassa ja armeijan maahanlaskujoukot suojaavat hyökkäystä pohjois- ja eteläpuolelta.

Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainalla on merkittäviä vaikeuksia Bahmutissa olevien joukkojensa huollossa. Tiedusteluraportin mukaan Ukraina on kuitenkin kyennyt siirtämään sotilaansa järjestäytyneesti pois niistä osista Bahmutia, joista puolustajien on ollut pakko vetäytyä.