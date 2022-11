Helsinki/Kiova

Mariupolin kaupungin ympärille Ukrainassa on ryhdytty pystyttämään puolustuslinjoja tiedustelutietojen mukaan. Kuva: STRINGER

Britannian sotilastiedustelun mukaan Venäjä on alkanut pystyttää puolustusrakenteita miehittämänsä Mariupolin kaupungin ympärille Ukrainassa.

Venäjä vahvistaa brittitiedustelun mukaan puolustuslinjojaan kaikkialla miehitysalueillaan. Puolustusrakenteita valmistellaan myös Zaporizhzhjassa ja Hersonissa, katsauksessa kerrotaan.

Venäjä on katsauksen mukaan alkanut valmistaa pyramidimaisia betonisia panssarintorjuntaesteitä, joita kutsutaan myös "lohikäärmeen hampaiksi".

Sotilastiedustelun arvion mukaan Venäjä ponnistelee merkittävästi valmistellakseen puolustusta syvällä nykyisen etulinjansa takana, todennäköisesti varautuakseen Ukrainan mahdollisiin läpimurtoihin.

ISW: Venäjällä luultavasti vaikeuksia jatkaa iskuja kriittiseen infrastruktuuriin samalla tahdilla

Venäjällä on luultavasti vaikeuksia jatkaa Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia iskuja tähänastisella tahdilla, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan venäläisjoukot ovat kuluttaneet huomattavasti täsmäasejärjestelmien arsenaaliaan sekä kärsineet merkittäviä tappioita ilmavoimissa.

Britannian sotilastiedustelu arvioi maanantaina, että Venäjä on todennäköisesti menettänyt merkittävästi enemmän lentokalustoaan kuin se pystyy korvaamaan uudella tuotannolla.

Venäjä on kohdistanut viime aikoina iskujaan erityisesti Ukrainan energiantuotantoon. Iskut ovat tuhonneet noin kolmasosan Ukrainan voimalaitoksista.

Maan asukkaita on kehotettu säästämään sähköä niin paljon kuin mahdollista.