Lontoo/Helsinki

Venäjän hyökkäysten tuhoja Ulica Szkolnan kylässä lähellä Kiovaa. Kuva: ATEF SAFADI

Britannian sotilastiedustelun mukaan pahoja tappioita Ukrainassa kärsineitä venäläisjoukkoja on vetäytynyt takaisin Venäjälle ja Valko-Venäjälle huollettavaksi ja järjestäytymään uudelleen. Tämä asettaa lisäpaineita Venäjän joukkojen huollolle ja on osoitus siitä, että venäläisten hyökkäysjoukkojen kärjen on ollut vaikeaa ryhmittyä uudelleen Ukrainassa.

Britannian tiedustelu arvioi Venäjän kompensoivan maajoukkojensa puutteellista toimintakykyä ilmaiskuilla ja tykistötulella. Ilmoittamalla keskittymisestä sotatoimiin Donetskissa ja Luhanskissa Venäjä myöntää epäsuorasti, etteivät sen joukot kykene kunnolla ylläpitämään hyökkäystä kuin yhdellä toimintasuunnalla, brittitiedustelu arvioi.

Sotatoimet eivät kuitenkaan vaikuta loppuneen. Ukrainalaisen Kyiv Independent -uutissivuston mukaan Kiovassa kuultiin aamulla useita räjähdyksiä. Kaupungin apulaispormestarin mukaan iskut eivät osuneet itse Kiovaan vaan pääkaupungin liepeille.

Lisäksi maan itäosassa Lysytshanskin kaupungin kerrotaan olleen aamulla raskaan tykkitulen kohteena, kertoo Nexta-tv.

Yhdysvallat syyttää Venäjää ruokakriisistä

Yhdysvaltain varaulkoministeri Wendy Sherman syyttää Venäjän aiheuttaneen hyökkäyssodallaan kansainvälisen ruokakriisin. YK:n turvallisuusneuvostossa puhuneen Shermanin mukaan Venäjän sota Ukrainassa lisää nälänhädän uhkaa ympäri maailman. Venäjä ja Ukraina ovat molemmat merkittäviä viljantuottajamaita.

Hän painottaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin aloittaneen sodan ja synnyttäneen näin myös ruokakriisin. Putin on Shermanin mukaan myös ainoa, joka voi tuoda kriisille lopun.

– Vastuu sodan käynnistä Ukrainassa ja sodan vaikutuksista maailmanlaajuiselle ruokaturvallisuudelle lankeaa yksinomaan Venäjän ja presidentti Putinin ylle, Sherman sanoi.

Shermanin syytöksiin yhtyi myös Ranskan YK-suurlähettiläs Nicolas de Riviere, jonka mukaan ensimmäisenä ruokakriisistä kärsivät kehittyvät valtiot.

– Venäjä yrittää epäilemättä saada meidät uskomaan, että sitä vastaan asetetut pakotteet ovat luoneet epävakautta maailman ruokaan liittyvään turvallisuustilanteeseen, de Riviere lisäsi.

Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzia väittikin mahdollisen epävakauden maailmanlaajuisilla ruokamarkkinoilla johtuvan länsimaiden Venäjälle asettamista pakotteista. Hän kuvaili lännen vastausta Venäjän toimiin "hillittömäksi pakotehysteriaksi".

Sekä Sherman että Maailman ruokaohjelman WFP:n johtaja David Beasley painottivat Ukrainan ja Venäjän viljantuotannon vastaavan noin kolmasosasta kaikesta vehnän viennistä ympäri maailman. Maissin viennin osalta vastaava osuus on 20 ja auringonkukkaöljyn osalta 75 prosenttia.