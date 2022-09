Helsinki/Kiova

Harkovan alueella on taisteltu ankarasti sodan aikana. Nyt Ukraina valtaa alueita takaisin Itä-Ukrainassa. Kuva: SERGEY KOZLOV

Britannian sotilastiedustelu arvioi Ukrainan joukkojen nopean etenemisen vaikuttavan merkittävästi Venäjän yleiseen toimintasuunnitelmaan. Suurin osa Venäjän joukoista Ukrainassa joutuu hyvin todennäköisesti laittamaan hätäpuolustustoimet etusijalle, sotilastiedustelu arvioi.

– Joukkojen jo valmiiksi rajallinen luottamus Venäjän ylimpään sotilasjohtoon todennäköisesti heikkenee entisestään, katsauksessa todetaan.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä on todennäköisesti määrännyt joukkojaan Harkovan alueella Ukrainassa perääntymään koko Oskiljoen länsipuoliselta miehitetyltä alueelta. Alueella on tiedustelun mukaan jäljellä yksittäisiä vastarintasaarekkeita.

Lisäksi etelässä Hersonin lähellä Venäjällä on luultavasti vaikeuksia toimittaa riittävästi varusteita Dneprjoen yli etulinjaan, tiedustelukatsauksessa kerrotaan. Katsauksen mukaan Venäjä ei Ukrainan iskujen keskellä ole kyennyt korjaamaan vaurioituneita siltoja eikä saamaan valmiiksi aloittamaansa ponttonisiltaa.

Ukraina on vallannut takaisin yli 20 asutuskeskusta vihollisjoukoilta viimeisen vuorokauden aikana, kertoi Ukrainan asevoimat maanantaiaamuisessa lausunnossaan. Takaisin vallatut asutuskeskukset ovat armeijan mukaan nyt täysin Ukrainan hallinnassa.

Lausunnon mukaan Venäjän joukot "hylkäävät asemansa nopeasti ja pakenevat".

Presidentti omisti puheensa 200 päivää Ukrainaa puolustaneille

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti sunnuntai-iltana päivittäisessä puheessaan ukrainalaisjoukkojen vallanneen takaisin Izjumin kaupungin itäisessä Ukrainassa.

Puheessa lueteltiin Venäjältä takaisin vallattuja alueita, joista viimeksi on Zelenskyin mukaan vallattu Balaklijan, Izjumin ja Kupjanskin kaupungit.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kiitti maansa puolesta taistelleita. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Venäjä valtasi Izjumin kaupungin keväällä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi jo sunnuntaiaamuna julkaistussa tilannekatsauksessaan, että Izjumin takaisinvaltaus olisi suurin sotilaallinen voitto Ukrainalle sitten maaliskuisten Kiovan taisteluiden. Ajatushautomon mukaan Venäjä käytti kaupunkia ja sen läpi kulkevaa E40-tietä hyödyksi hyökkäyksissään etelään Slovjanskin suuntaan.

Venäjän aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan 200:s päivä oli sunnuntaina. Presidentti omistikin sunnuntaisen puheensa kaikille, jotka ovat puolustaneet 200 päivää Ukrainaa.

Zelenskyi myös tviittasi sunnuntai-iltana siitä, että Venäjä on hänen mukaansa syypää laajoihin sähkökatkoihin ympäri Itä-Ukrainaa. Hän syytti Venäjää tietoisesti tehdyistä iskuista siviili-infrastruktuuria vastaan.

Zelenskyin mukaan Harkovan ja Donetskin alueilla oli täydellinen sähkökatko ja Zaporizhzhjan, Dnipropetrovskin ja Sumyn alueilla osittainen. Useimmissa paikoissa sähköt saatiin nopeasti palautettua.

Presidentin kansliasta kerrottiin, että 80 prosenttia veden ja sähkön saannista Harkovan alueella oli maanantaiaamuun mennessä palautettu.

