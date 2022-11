Kuva Kertshinsalmen sillasta 12. lokakuuta. Kuva: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Venäläisten ponnistelut Kertshinsalmen sillan korjaamiseksi jatkuvat, mutta siltaa ei todennäköisesti saada täysin toimintakuntoon ennen ensi syksyä, arvioitiin keskiviikkona Britannian sotilastiedustelun tiedusteluraportissa. Venäjän hallituksen antaman määräyksen mukaan korjaustöiden olisi valmistuttava heinäkuun alkuun mennessä.

Sillan maantieosuus oli määrä sulkea kokonaan jo tiistaina, jotta siltaan voidaan asentaa uusi 64-metrinen jänneväli. Tämän lisäksi tarvitaan vielä kolme muuta vastaavaa osaa ennen kuin maantiesilta saadaan kuntoon. Krimin venäläishallinnon mukaan nämä työt olisi määrä saada valmiiksi juuri ennen joulua. Presidentti Vladimir Putinille annetun tilannekatsauksen mukaan rautatiesillan korjaukset aiheuttavat kuitenkin katkoksia maantieliikenteeseen aina maaliskuuhun saakka.

Rautatiesillan korjaukset on määrä saada päätökseen syyskuussa, vaikka Venäjän varapääministeri onkin vakuuttanut, että korjaustöitä tullaan kiirehtimään. Tällä hetkellä rautatieliikenne kulkee yhtä kiskoparia pitkin. Korjaustöiden eteneminen talvikuukausina riippuu paljolti säästä, puolustusministeriö muistuttaa.

Liikenne osittain avatulla sillalla on takkuillut, ja Venäjän joukkojen logististen ongelmien Ukrainassa on arvioitu pahentuneen sillan vaurioiduttua. Samoin toistuvat hyökkäykset Venäjän Mustameren laivaston päämajaan Sevastopoliin ja mahdollinen joukkojen vetäminen Hersonista nakertavat Venäjän uskottavuutta, kun se yrittää vakuuttaa sotilasoperaation sujuvan hyvin.

Venäjältä Krimille johtavalla sillalla tapahtui lokakuussa räjähdys, joka aiheutti kahden ajokaistan sortumisen mereen. Venäjä on syyttänyt Ukrainaa räjähdyksestä.

Patrushev puhuu asekaupoista

Putinin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Nikolai Patrushev on matkustanut Iraniin keskustelemaan turvallisuuskysymyksistä, kertoo venäläinen uutistoimisto Interfax. Uutistoimiston mukaan keskustelut koskevat muun muassa länsimaiden häirintää, jonka kohteeksi sekä Iran että Venäjä ovat joutuneet.

Patrushev on tavannut myös Iranin presidentin Ebrahim Raisin.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi raportissaan, että Patrushevin on tarkoitus keskustella mahdollisista ohjus- ja droonikaupoista maiden välillä. Ajatushautomon tiedot perustuvat Iranin valtiollisen Nour News Agency -uutistoimiston tietoihin.