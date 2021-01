Simon Reeve tutustuu Välimereen ja sen ympäristöön hivenen vieraammista näkökulmista. Kuva: Craig Hastings

Matkailuohjelmien perusformaatti tuntuu olevan, että joku puolitunnettu henkilö päättää kiertää jossain päin maailmaa sattumanvaraisen ajan satunnaisissa paikoissa. Kiertäjä itse on ruudussa vähintään yhtä paljon kuin kierrettävien maiden maisemat.

Siitä on kyse Simon Reeve Välimerellä -sarjassakin. Brittiläinen Simon Reeve kiertää ympäri Välimeren neljän vajaan tunnin jakson aikana.

Ensimmäisessä jaksossa kuljetaan Maltalta Italian kautta Albaniaan. Sarja on tehty vuonna 2018, joten matkustus onnistuu vielä sujuvasti ilman koronarajoituksia.

Myös varjopuolet nostetaan esiin

Voisi luulla, että tuttuakin tutummasta Välimerestä ei irtoaisi enää uusia puruja pannuun.

Simon Reeve on kuitenkin unohtanut perinteiset turismin, hiekkarannat, ruuan ja viinin ja keskittyy esittelemään matkamaidensa pimeitä varjopuolia: rahanpesua, huumekauppaa, oliivipuukuolemia, muoviin tukehtuvia kilpikonnia ja verikostoa piilottelevia teinejä.

Näkökulmat ovat kiinnostavan poikkeavia, mistä hänelle kiitos.

Toisaalta kun 50 minuutin aikana vieraillaan jo seitsemässä paikassa, ei mihinkään ennätetä kunnolla keskittyä. Raaps tuonne ja raaps tänne ja kohti seuraavaa elämystä.

Ja on tietysti hienoa, että juontaja innostuu näkemästään, mutta jatkuva Look at this -huutelu käy ensin kyllästyttämään ja sitten ärsyttämään.

