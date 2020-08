Lontoossa mieltä osoittavat opiskelijat kantoivat mukana muun muassa kylttejä, joissa todettiin, että opettajat tietävät poliitikkoja paremmin.

Viime viikolla Britannian abiturientit saivat ylioppilaskokeiden tulokset, jotka kuumensivat tunteita.

Britannian hallitus peruutti maaliskuussa ylioppilaskokeet koronaviruksen takia ja tarjosi tilalle algoritmia, jonka oli tarkoitus ennustaa minkä arvosanan opiskelija olisi luultavasti kokeesta saanut.

Moni lukiolainen koki, että jotain meni pieleen, sillä vaikka algoritmi pohjattiin osaltaan opettajien arvioihin, melkein 40 prosentilla arvosanat laskivat opettajien ennusteisiin nähden, uutisoi Reuters.

Lukiolaiset lähtivät viikonloppuna kylttien kera opetusministeriön eteen vastustamaan algoritmia ja vaatimaan reilumpaa tapaa määrittää arvosanat. Maanantaina brittihallitus taipui vaatimuksiin, kertoo Reuters. Algoritmi päätettiin unohtaa ja ylioppilaskokeiden arvosanat perustaa pelkästään opettajien arvioihin.

Tyytymättömyys ei ole kuitenkaan kadonnut. Torstaina brittihallitus sai lisää kritiikkiä tilanteen hoidosta, uutisoi Reuters. Opetusministeriä Gavin Williamsonia syytettiin siitä, että hän sivuutti varoitukset laskujärjestelmän epäreiluudesta.

Algoritmi kohteli eri lukioissa opiskelevia eri tavalla

Brittien ylioppilastulosten laskussa käytetty algoritmi koettiin epäreiluksi, koska se sidottiin ylioppilaaksi kirjoittavan lukioon.

Algoritmi ei siis laskenut arvosanaa pelkästään opettajien arvioiden perusteella, ja vertaamalla oppilasta muihin saman koulun oppilaisiin, vaan otti huomioon myös sen, miten opiskelijan lukiossa opiskelleet olivat menestyneet ylioppilaskokeissa viimeisen kolmen vuoden aikana verrattuna muihin oppilaitoksiin, avaa BBC.

Britannian hallituksen alainen kokeita sääntelevä viranomainen Ofqual kertoi BBC:n mukaan pyrkivänsä välttämään algoritmin avulla sen, että opettajat antaisivat arvosanoja liian anteliaasti.

Algoritmi kuitenkin päätyi kohtelemaan eri lukioissa opiskelevia eriarvoisesti. BBC kertoi, että julkisissa kouluissa opiskelevien arvosanat laskivat enemmän kuin yksityiskouluissa opiskelevien.

Ero selittyy BBC:n mukaan sillä, että yksityiskoulut ovat yleensä valikoivia ja saavat useimpina vuosina hyviä koetuloksia. Aikaisempaan oppilaitoksen suoritukseen perustuva laskutapa asetti siis maksullisten yksityiskoulujen oppilaat etulyöntiasemaan.

Jotkut menettivät opiskelupaikkansa algoritmin takia

Brittihallitus on saanut lukiolaisilta ja opetusalan työntekijöiltä laajaa kritiikkiä. Joiltakin ylioppilailta algoritmin avulla päätetyt arvosanat veivät opiskelupaikan.

Esimerkiksi BBC:n videolla lukiolainen kertoo, että opettajat arvioivat hänen saavan kolme A-arvosanaa (paras arvosana), mutta algoritmin takia hän saikin kaksi A:ta ja yhden B:n ja menetti paikkansa yliopistossa.

Brittihallituksen maanantaista päätöstä unohtaa algoritmi ja ottaa tilalle opettajien arviot on kutsuttu U-käännökseksi. Koekohun alkaessa hallitus puolusti algoritmia.

Esimerkiksi Boris Johnson puolusti viime viikolla arvosanojen laskumenetelmää ja kutsui sitä "lujatekoiseksi", BBC uutisoi. Opetusministeri Williamson taas sanoi, ettei U-käännöstä tulisi, uutisoi Reuters.

Opiskelijat osoittivat mieltä sunnuntaina opetusministeriön edessä Lontoossa. Maanantaina Brittihallitus ilmoitti arvosanojen perustuvan sittenkin opettajien arvioon. Kuva: WILL OLIVER

40 prosenttia toivoo opetusministerin eroa

Viikonlopun aikana kurssi kääntyi. Johnsonin edustaja kertoi maanantaina, että pääministeri on puhunut opetusministerin kanssa ja hallitus on yrittänyt löytää ratkaisun ongelmaan, kertoi Reuters.

Williamson pyysi anteeksi lukiolaisilta maanantaina, mutta se ei ole tarpeeksi kaikille. Reutersin julkaisemasta YouGovin tekemästä mielipidemittauksessa tuli ilmi, että 75 prosentin mielestä hallitus hoiti tilanteen huonosti ja 40 prosenttia toivoo Williamsonin eroa.

Se miten korkeakoulupaikat jakautuvat on koejupakan seuraava askel. BBC kertoo, että jotkut ylioppilaat ovat vastaanottaneet opiskelupaikan algoritmin laskemien tulosten mukaan. On mahdollista, että uusien tulosten myötä on enemmän opiskelupaikkaan oikeutettuja kuin on opiskelupaikkoja.

Lainsäädäntö estää algoritmin käytön ylioppilaskokeissa Suomessa

Suomessa ei harkittu keväällä ylioppilaskokeiden perumista ja tulosten laskua algoritmin avulla, koska se ei ole lain puitteissa mahdollista, kertoo ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.

– Lainsäädännön mukaan kokeet järjestetään kaikissa lukioissa samanaikaisesti. Eli lainsäädäntö edellyttää kokeiden järjestämistä.

Tähkä sanoo, että kynnys lainsäädännön muuttamiseen on aika suuri. Mikäli lakia muutettaisiin, pitäisi arvioida oikeusturva.

– Suomessa on viimeksi julistettu ylioppilaita ilman kokeita sotien aikana.

Keväällä ylioppilaskokeet järjestettiin suunniteltua aikaisemmin. Valmiuslain puitteissa ne olisi voitu myös siirtää.

– Pitää määrittää tilanteen vakavuuden mukaan, minkälaisesta siirrosta on kyse. Pystytäänkö siirtämään vai yhdistyvätkö tutkintokerrat toisiinsa.