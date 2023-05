Washington/Kiova/Moskova

Kuvan ukrainalainen sotilas oli Bahmutin etulinjassa maaliskuussa 2023. Kuva: ROMAN CHOP

Britannian ulkoministeri James Cleverly kehottaa hillitsemään odotuksia Ukrainan pitkään odotettua vastahyökkäystä kohtaan. Cleverlyn mukaan ei kannata odottaa, että keväthyökkäys toisi sotaan nopeaa ratkaisua.

Washingtonissa vieraillut ulkoministeri kehotti lisäämään sotilaallista tukea Ukrainalle, jonka odotetaan aloittavan pian vastahyökkäyksen Venäjän miehittämien alueiden valtaamiseksi takaisin.

– He ovat osoittaneet olevansa erittäin, erittäin tehokkaita maansa puolustamisessa. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, ettei tiedossa välttämättä ole yksinkertaista, nopeaa ja ratkaisevaa läpimurtoa, Cleverly sanoi Atlantic Council -ajatushautomossa.

– Toivon ja uskon että he pärjäävät erittäin, erittäin hyvin, koska ukrainalaiset ovat aina ylittäneet odotukset. Mutta meidän on oltava realistisia. Tämä on oikea maailma, ei Hollywood-elokuva.

Rintamalinja pysynyt vakaana

Ukraina valtasi viime syksynä takaisin Venäjän miehittämiä alueita Harkovan alueella idässä ja Hersonin alueella etelässä. Rintamalinja ei kuitenkaan ole juuri liikkunut sitten marraskuun. Siksi vastahyökkäykseen on asetettu kovia odotuksia. Venäjä on ehtinyt kuitenkin linnoittaa monet rintamalinjan alueet, mikä tekee läpimurroista vaikeaa.

Cleverlyn mukaan länsimaiden täytyy jatkaa päättäväisesti Ukrainan tukemista riippumatta siitä, miten hyökkäys etenee. Hänen mukaansa lännen ei myöskään tulisi pelästyä Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollisia kovia lausuntoja.

Britannia on ollut yksi Ukrainan tärkeimmistä tukijoista sodan aikana. Se oli ensimmäinen maa, joka lähetti Ukrainalle länsimaisia taistelupanssarivaunuja.

Cleverly korosti sitä, että Ukrainaa on tärkeää tukea pitkällä aikavälillä. Yhdysvaltojen tuen Ukrainalle pelätään ehtyvän, jos republikaanien Donald Trump voittaa vuoden 2024 presidentinvaalit.

– Jos viestimme maailmalle, että pystymme olemaan mukana vain noin 18 kuukauden ajan, luomme paljon vaarallisemman ympäristön tulevaisuudessa, Cleverly sanoi kommentoimatta suoraan Yhdysvaltain vaaleja.