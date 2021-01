Britannian pääministeri Boris Johnson joutui julistamaan Englantiin kansallisen koronasulun viruksen uuden muunnoksen nopean leviämisen takia. Kuva: JEFF OVERS HANDOUT

Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi myöhään maanantaina asettavansa koko Englannin uuteen kansalliseen koronasulkuun yrittääkseen hidastaa covid-19-tapausten nopeaa leviämistä. Vaarana on, että terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittuu ennen kuin rokotusohjelmassa on edistytty tarpeeksi.

Johnson sanoi uuden, entistä tarttuvamman koronaviruksen muodon leviävän erittäin nopeasti. Hän kehotti toimiin viruksen leviämisen hidastamiseksi.

– Puhuessani teille tänä iltana sairaalamme ovat suuremman covid-paineen alla kuin kertaakaan sitten pandemian alkamisen, Johnson sanoi televisioidussa puheessaan Reutersin mukaan. Hän hylkäsi näin alueellisen lähestymistavan pandemian voittamiseksi.

– Kun suurin osa maata on jo äärimmäisten toimenpiteiden kohteena, on selvää, että meidän on tehtävä enemmän yhdessä saadaksemme tämän uuden muodon aisoihin.

Ihmisten pysyttävä kotona, koulut suljetaan

Hän kertoi vastauksena olevan kansallinen koronasulku ja että ihmisiä kehotetaan pysymään kotona.

Tiistaista eteenpäin koulut suljetaan, ihmisten tulee pysyä kotona lukuun ottamatta välttämätöntä kaupassa käyntiä, kuntoilua, apteekissa tai lääkärissä käyntiä ja töissä käyntiä jos etätyö ei ole mahdollista.

Ravintolat saavat tarjota ruokaa vietäväksi kotiin, mukaan ei saa kuitenkaan ottaa alkoholia.

Ulkoliikuntapaikat suljetaan, mutta lasten leikkikentät saavat pysyä auki.

Amatööritason joukkueurheilu kielletään, mutta ammattilaisurheilu, kuten jalkapallon Valioliiiga, saa jatkua.

Johnson kertoi rokotusohjelman etenevän aikataulun mukaan. Tartuntojen määrä ja kuolemat ovat reagoineet sulkutoimenpiteisiin odotetusti. Hän sanoi olevan mahdollista, että sulkutoimenpiteitä voitaisiin alkaa purkaa helmikuun puolivälissä.

Hän kuitenkin kehotti varovaisuuteen aikataulun suhteen.

Hoivakotien asukkaat ja heidän hoitajansa sekä kaikki yli 70-vuotiaat saavat uuden annoksen koronarokotetta helmikuun puoliväliin mennessä. Tämä koskee myös etulinjassa työskenteleviä terveys- ja sosiaalialan työntekijöitä.

Koronasulku myös Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa

Aiemmin maanantaina Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon määräsi asukkaita pysymään kotona tammikuun loppuun asti. Määräys astui voimaan keskiyöllä.

Skotlannissa myös koulut ja kirkot suljetaan sekä kielletään joukkoliikunta.

– Ei ole liioiteltua sanoa, että olen enemmän huolestunut nyt kohtaamastamme tilanteesta kuin olen ollut kertaakaan sitten viime vuoden maaliskuun, Sturgeon sanoi BBC:n mukaan.

Walesissa on ollut voimassa kansallinen koronasulku 20. joulukuuta lähtien. Siellä koulut ja lukiot ovat suljettuina 18. tammikuuta asti useimmilta oppilailta.

Pohjois-Irlannissa alkoi kuuden viikon kansallinen koronasulku tapaninpäivänä. Siellä aiotaan kirjata määräys pysyä kotona lakiin. Koululaiset ovat joutuneet siellä etäopetukseen.

Britanniassa on kuollut covid-19-tautiin yli 75 000 ihmistä 28 päivän kuluessa siitä kun he ovat saaneet positiivisen testituloksen. Kyseessä on maailman kuudenneksi korkein luku koronakuolemissa. Maanantaina kerrottiin 58 784 uudesta koronavirustartunnasta.