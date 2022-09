Lontoo

Kuningas Charles palaa tänään Lontooseen ja pitää puheen. Kuva: ANDY RAIN

Britannian kuningas Charles puolisoineen palaa tänään Lontooseen. Hänen odotetaan pitävän puheen myöhemmin tänään, mutta täsmällistä kellonaikaa ei vielä ole ilmoitettu.

Charles ja kuningatarpuoliso Camilla ovat olleet Skotlannissa Balmoralin linnassa, jossa kuningatar Elisabet torstaina kuoli 96 vuoden iässä. Linnaan on ollut kokoontuneena joukko muitakin kuninkaallisen perheen jäseniä.

Charles julistetaan virallisesti kuninkaaksi tällä tietoa lauantaina Lontoossa tapahtuvassa seremoniassa. Tarkkaa ajankohtaa ei vielä ole vahvistettu. Tässä yhteydessä kerrotaan vielä muodollisesti kuningattaren kuolemasta. Kuninkaan hallitsijanimi on Charles III.

Charlesin kruunajaisten ajankohtaa ei vielä ole kerrottu, mutta etukäteen on arvioitu, että tämä voisi koittaa muutaman kuukauden kuluttua. Kruunajaisilla ei ole kiire, sillä esimerkiksi kuningattaren kruunajaiset aikanaan pidettiin yli vuosi sen jälkeen, kun hän oli astunut valtaan.

Vain parin lauseen ilmoitus

Kuningattaren kuolemasta ilmoitettiin hyvin lyhyesti ja koruttomasti torstai-iltana: "Kuningatar kuoli rauhallisesti tänään iltapäivällä Balmoralissa. Kuningas ja kuningatarpuoliso ovat vielä Balmoralissa ja palaavat Lontooseen huomenna."

Kuninkaallinen perhe kiiruhti Skotlantiin torstaina, mutta ei ole tiedossa, ehtivätkö kaikki perheenjäsenet paikalle kuningattaren vielä eläessä. Britannian mediassa on arveltu, että ainoastaan prinsessa Anne ja tuolloin vielä prinssi Charles olisivat olleet läsnä. Kuningattaren vointi heikkeni äkillisesti torstain aikana.

Kuningas julkaisi pian kuningattaren kuoleman jälkeen lausunnon, jossa hän kuvaili perhettään, kansaa ja Kansainyhteisöä kohdannutta suurta surua. Kuningas on valtaan noustessaan 73-vuotias.

Viralliset tapahtumat alkavat

Charlesin odotetaan tapaavan tänään pääministeri Liz Trussin Buckinghamin palatsissa. Britannian parlamentin on määrä kokoontua puoliltapäivin paikallista aikaa osoittamaan kunnioitustaan kuningattarelle.

Puoliltapäivin soitetaan kirkonkelloja sekä Lontoossa että Windsorissa, ja pian tämän jälkeen ammutaan 96 kunnialaukausta muun muassa Hyde Parkissa Lontoossa.

Kuningattaren muistolle järjestetään myös jumalanpalvelus myöhemmin tänään ainakin Lontoossa St. Paulin katedraalissa. Maahan julistetaan suruaika.

Kuningattaren arkku lennätetään myöhemmin Lontooseen, jossa sen odotetaan olevan esillä neljän päivän ajan, jotta kansalaiset voivat jättää viimeiset jäähyväiset edesmenneelle hallitsijalle.

Hautajaispäivää ei ole vielä kerrottu, mutta se on mitä ilmeisimmin varsin pian, ehkä puolentoista viikon kuluttua.

Surunvalittelukirja verkossa

Hovi on avannut surunvalittelukirjan kuningatar Elisabetin kuoleman muistoksi. Kirja löytyy hovin verkkosivuilta, ja sinne voi kirjoittaa vapaamuotoisen tervehdyksen torstaina kuolleen kuningattaren muistolle.

Kuningatar työskenteli lähes kuolemaansa saakka, sillä hän nimitti vielä aiemmin viikolla Britannian tuoreen pääministerin Liz Trussin tehtäväänsä. Kuningattaresta julkaistut viimeiset kuvat ovat tästä tapaamisesta.

Kuningattaren elämäntyötä on kunnioitettu jo laajalti, sillä useat maailman johtajat ovat muistaneet kuningattaren pitkää uraa ja merkittävää vaikutusvaltaa. Surunvalitteluita ja muistokirjoituksia julkaistiin hetimmiten kuolinuutisen levittyä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kuningattaren kuolemasta kerrottiin torstaina puoli yhdeksän aikaan illalla Suomen aikaa.

Lontoossa ihmiset kokoontuivat Buckinghamin palatsin eteen jo torstaina illalla muistamaan edesmennyttä hallitsijaa. Kukkatervehdyksiä on jätetty joukoittain muun muassa Buckinghamin palatsin ja Windsorin linnan edustalle ja Britannian lähetystöjen eteen eri maissa.

Kruununperimysjärjestys muuttuu

Koska prinssi Charles nousi kuninkaaksi, muuttuu kruununperimysjärjestys. Ensimmäisenä järjestyksessä on nyt prinssi William. Toisena on prinssi George eli Williamin vanhin lapsi. Kolmantena on prinsessa Charlotte eli Williamin toiseksi vanhin lapsi. Neljäntenä on prinssi Louis eli Williamin nuorin lapsi.

Viides kruununperimysjärjestyksessä on prinssi Harry, joka on perheineen irrottautunut kuninkaallista velvoitteista ja asuu Kaliforniassa. Harryn jälkeen järjestyksessä ovat hänen lapsensa.

Muutoksia tavallisen kansan elämässä

Moni arkinen asia on vastedes toisin.

Britannian kansallishymnin sanat muuttuvat God Save the King -muotoon aiemmasta God Save the Queen -muodosta.

Setelien ja kolikoiden kuvat muuttuvat sitä tahtia, kun uusia seteleitä painetaan ja kolikoita lyödään. Rahoihin tulee kuninkaan kuva. Maan postimerkit muuttuvat siinä vaiheessa, kun uusia ilmestyy. Kuningattaren kuva korvautuu kuninkaan kuvalla.

Uusien postilaatikoiden kirjaimet vaihtuvat. Postilaatikoiden kyljessä on hallitsijan nimikirjaimet, mutta ER:n tilalle tulee jatkossa CR. Kirjaimet tulevat sanoista Elizabeth Regina ja Charles Rex. Regina on latinaa ja tarkoittaa kuningatarta, rex kuningasta.

Kuningatar on pitänyt esimerkiksi vuotuisen televisioidun joulupuheensa, jota kutsutaan nimellä the Queen's Speech; siitä tulee nyt the King's Speech.