Kohti kotia ja muuttuneita suunnitelmia: Turistit seisoivat kahdessa pitkässä check in -jonossa Teneriffan Surin lentoasemalla sunnuntaina sen jälkeen, kun Britannia ilmoitti ottavansa käyttöön paluukaranteenin Espanjan kasvavien koronalukujen takia. Kuva: RAMON DE LA ROCHA

Kahden viikon karanteeni on edessä kaikilla, jotka palaavat Britanniaan korkean riskin maiksi luokitelluista matkailukohteista. Britannian kulttuuriministeri Oliver Dowden sanoi keskiviikkona, ettei äkilliselle päätökselle ole vakavasti otettavaa vaihtoehtoa.

Britannia mätkäisi karanteenimääräyksen Espanjasta palaaville matkailijoille viikonloppuna, mikä aiheutti kaaoksen lentoyhtiöissä ja matkatoimistoissa keskellä kuuminta kesälomakautta. Ihmiset joutuivat muuttamaan lähiviikkojen suunnitelmiaan vauhdilla. Karanteenisäännön rikkomisesta voi saada tuhannen punnan sakon.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez nimitti päätöstä tiistaina "epäoikeudenmukaiseksi". Hänen mukaansa useimmat Espanjan turistialueista – esimerkiksi Kanarian saaret – ovat turvallisempia kuin Britannia. Uutiset kertoivat viikonloppuna monien brittituristien järjestäneen kiireessä lentoja kotiin.

– Emme voi ottaa sitä riskiä, että se [koronavirus] tuodaan taas muista maista, joissa tapaukset ovat kasvussa. Siksi asetimme Espanja-rajoitukset, Dowden sanoi BBC:n radiolähetyksessä.

Heathrow vaatii matkustajatestausta

Yksi Euroopan vilkkaimmista lentokentistä, Lontoon Heathrow, vaatii hallitukselta matkustajien testausjärjestelmän käyttöön ottamista kiireesti. Lentokentän edustaja varoitti keskiviikkona, että ilman testiohjelmaa Heathrow häviää pelin maailmanlaajuisessa "karanteeniruletissa" koronaviruksen pysäytettyä lentoliikenteen.

Barcelonan lentokenttä Koillis-Espanjan Kataloniassa on yksi turistiliikenteen suuria keskuksia. Matkustajat nousevat kenttäkuljetukseen maskit kasvoilla.

– Britannia tarvitsee matkustajien testaussysteemin ja nopeasti, Heathrown toimitusjohtaja John Holland-Kaye sanoi.

– Ilman sitä Britannia vain pelaa erän karanteenirulettia.

Pääministeri Boris Johnson on saanut paljon arvostelua hitaudesta kansallisen testiohjelman rakentamisessa. Hallitus on luottanut voimakkaasti painottamaansa kotitestaukseen, joka on kärsinyt viivytyksistä.

Hallituksen vastaus lentokentän huoliin oli, että helppoa ratkaisua ei ole.

– Arvioimme kaikkia vaihtoehtoja, koska haluamme nimenomaan minimoida häiriöt. Minun vain täytyy varoittaa [lentokentillä] testaamista koskien, että ei ole niin, että testaaminen tarjoaisi ihmeratkaisun, kulttuuriministeri Dowden sanoi.

– Se [virus] voi aktivoitua tietyn ajanjakson kuluessa, joten ei ole hopealuotia, että vain testataan välittömästi rajalla.

Tuloihin 80 prosentin aukko

Brittiläinen pariskunta oli menossa ostoksille Barcelonassa maanantaina. Päivää aiemmin Lontoo tiedotti karanteenipakosta maahan Espanjasta palaaville.

Heathrowssa, kuten muuallakin matkailualalla, tulot ovat romahtaneet. Kentän matkustajamäärät putosivat toisella vuosineljänneksellä 96 prosenttia ja rahdin määrä 30 prosenttia samalla kun tuotto aleni 80 prosenttia. Heathrow vakuutti käteisvarojensa riittävän ainakin kesäkuuhun 2021 ilman tuloja.

Toimitusjohtaja Holland-Kaye huomautti, että ilman nopeita päätöksiä hallituksen hellimä "globaali Britannia" on pelkkä kampanjaiskulause.

– Eurooppalaiset kilpailijamme kisaavat eteenpäin matkustajatestauksessa.

Britannia erosi Euroopan unionista 1. helmikuuta 2020. Brittihallitus neuvottelee parhaillaan eri maiden ja EU:n kanssa kauppajärjestelyistä loppuvuoden siirtymäkauden jälkeen.