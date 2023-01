Media ja muut vierailijat katselivat ukrainalaisia varusteita Kiovassa järjestetyssä tilaisuudessa 13. tammikuuta. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Britannia lähettää Ukrainalle lisää aseapua, muun muassa Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja, kertoi Britannian pääministerin kanslia lauantaina Guardianin mukaan.

Britanniasta tulee samalla ensimmäinen länsimaa, joka lähettää taistelupanssarivaunuja Ukrainaan.

Britannian pääministeri Rishi Sunak keskusteli asiasta lauantaina puhelimitse Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Sunakin mukaan tankkien tarkoituksena on auttaa "puskemaan venäläisiä joukkoja takaisin".

Zelenskyin mukaan Britannian päätös lähettää oikeanlaisen signaalin.

Ohjusiskuja eri puolilla maata

Uusista ohjusiskuista raportoitiin lauantaina eri puolilla Ukrainaa. Kyiv Independent -lehden mukaan Dniprossa kuoli viisi ihmistä ja lähes kuusikymmentä haavoittui asuinrakennukseen osuneessa iskussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantai-iltana julkaisemassa puheessaan, että Dniprossa etsinnät talon raunioissa jatkuvat myöhään yöhön.

– Ei ole vielä tiedossa, montako ihmistä raunioissa on. Valitettavasti kuolinuhrien määrä kasvaa joka tunti, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Zelenskyin mukaan Venäjän laukaisemasta 30 ohjuksesta Ukraina onnistui ampumaan alas yli 20.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa kuultiin lauantaiaamuna useita räjähdyksiä, raportoivat paikalla olevat uutistoimisto AFP:n toimittajat.

Maan viranomaisten mukaan ohjuksia ammuttiin kohti kriittistä infrastruktuuria. Kyiv Postin mukaan Kiovassa annettiin myös ilmahälytys, joka annettiin poikkeuksellisesti vasta räjähdyksien jälkeen.

Kyiv Independent -lehden mukaan 28 asuinrakennusta olisi vahingoittunut Kiovan alueella iskujen vuoksi.

Harkovan pormestari Ihor Terehov kertoi viestipalvelu Telegramissa, että Venäjä olisi ampunut kaupunkiin ohjuksia varhain lauantaiaamuna.

Myös Venäjän valtaamassa Melitopolissa Etelä-Ukrainassa kuultiin lauantaiaamulla voimakas räjähdys, Kyiv Independent kertoi.

Ukrainan energiaministerin mukaan sähkökatkoja suurimmalla osalla alueista

Ukrainan energiaministeri Herman Halushtshenkon mukaan sähköinfrastruktuuriin kohdistuneiden iskujen vuoksi suurimmalla osalla Ukrainan alueista oli lauantaina sähkökatkoja.

Ukrainan sähköverkoista vastaava Ukrenergon mukaan tilanne oli lauantai-iltana paha etenkin Harkovan ja Lvivin alueilla.

Moldovan presidentti Maia Sandun mukaan maan alueelta on löydetty ohjuksen palasia. Sandu kertoi asiasta Twitter-tilillään lauantaina.

Sandun mukaan Moldovan rajavartijat olivat löytäneet ohjuksen palaset lähellä Largan kylää maan pohjoisosissa.

ISW: Venäjän puolustusministeriön ja Wagnerin välillä kiistoja

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjän puolustusministeriö ja palkkasotilasryhmä Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin ovat ajautuneet riitaan suljettujen ovien takana.

Ajatushautomon mukaan tähän viittaavat Soledarin suolakaivoskaupungin valtauksesta tällä viikolla annetut tiedotteet.

Aiemmin tällä viikolla Venäjän Wagnerin johtaja Prigozhin väitti palkkasotilaidensa ottaneen kaupungin pääosin haltuunsa.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi perjantaina asiasta oman tiedotteensa.

ISW:n mukaan Venäjän puolustusministeriön tiedote herätti maassa kritiikkiä siksi, ettei siinä mainittu Wagnerin osuutta kaupungin valtauksessa. Myöhemmin ministeriö julkaisi uuden tiedotteen, jossa se mainitsi myös Wagnerin sotilaiden osuuden taisteluissa.

Se, kenen hallussa Soledar on, säilyi vielä lauantaina alkuillasta epäselvänä. Ukrainan viranomaiset kertoivat lauantaina Soledarin olevan edelleen Ukrainan armeijan kontrollissa.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljarin mukaan Venäjä on siirtänyt valtaosan joukoistaan Donetskin ympärillä Soledariin saadakseen kaupungin haltuunsa.