Britannian pääministeri Boris Johnson ja Suomen presidentti Sauli Niinistö pitivät keskiviikon tapaamisensa jälkeen tiedotustilaisuuden. Kuva: MAURI RATILAINEN

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Britannian pääministeri Boris Johnsonin tapaaminen Helsingissä päättyi siihen, että johtajat vakuuttivat maidensa vahvaa yhteistyötä ja kumppanuutta, jota Ukrainan sota on entisestään tiivistänyt.

Illalla pidetyn tiedotustilaisuuden aluksi Niinistö ja Johnson allekirjoittivat julkilausuman, jossa maat sitoutuvat auttamaan toisiaan tarvittaessa myös sotiaallisesti. Myös muuta maiden välistä yhteistyötä syvennetään.

– Vahvistamme, että jos jompikumpi maa joutuu hätätilaan tai hyökkäyksen kohteeksi, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta auttavat toisiaan kohteeksi joutuneen maan sitä pyytäessä, julkilausumassa todetaan.

Tätä samaa viestiä toistettiin myös tiedotustilaisuudessa.

Niinistö: Te aiheutitte tämän

Johnson vieraili keskiviikkona Ruotsissa ja Suomessa. Kumpikin Pohjoismaa hakee todennäköisesti Nato-jäsenyyttä lähiviikkoina.

Niinistö paalutti tiedotustilaisuudessa yksityiskohtia, jotka ovat muuttaneet Suomen suhtautumista Natoon.

– Aiemmin Venäjä sanoi, että Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuus on vahvistanut Itämerta. Nyt Venäjä on sanonut, että Nato ei saa ottaa uusia jäseniä. Venäjän linjan muutos laittoi miettimään, Niinistö sanoi.

Hän korosti, että Suomi ja Ruotsi ovat pysyneet liittoutumattomina omasta tahdostaan.

– Myös hyökkäys Ukrainaan muutti tilannetta. Se osoitti, että Venäjä on valmis hyökkäämään naapurimaihin, Niinistö totesi.

On ennakoitu, että Suomen ja Ruotsin Nato-hakemus poikisi provokaatioita Venäjän suunnalta.

Presidentti Niinistö sanoi, ettei ole tietoa, millaisia ne olisivat. Jos Suomi liittyisi Natoon, hänen viestinsä Venäjälle olisi selvä:

– Te aiheutitte tämän. Katsokaa peiliin.

"Nato-jäsenyys ei ole ketään vastaan"

Britannia on sitoutunut Naton avoimien ovien politiikkaan. Se on myös valmis tukemaan Suomea, jos maa päättää hakea Nato-jäsenyyttä.

Sekä Johnson että Niinistö korostivat, että Nato on puolustusliitto eikä se uhkaa ketään.

– Nato-jäsenyys ei ole ketään vastaan. Me haluamme pitää maamme turvallisuuden mahdollisimman hyvällä tasolla, ja se ei ole keneltäkään pois, Niinistö sanoi.

Sekä julkilausumassa että tiedotustilaisuudessa tuomittiin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Johnson totesi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jo nyt epäonnistunut. Hän perusteli näkemystään kahdella asialla: Ensinnäkin Ukraina on erittäin yhtenäinen, ja se on pystynyt torjumaan hyökkäyksen. Toiseksi Ukrainan taistelu Venäjää vastaan on yhdistänyt muuta maailmaa. Se on myös tuonut Suomen ja Britannian entistä lähemmäksi toisiaan.

Tiedusteluyhteistyötä Britannian kanssa

Julkilausumassaan Suomi ja Britannia toteavat, että kahdenvälinen yhteistyö täydentää nykyistä eurooppalaista ja euroatlanttista yhteistyötä. Kahdenvälinen toiminta perustuu kummankin maan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Niinistön mukaan nyt allekirjoitettu sopimus on iso askel yhteistyössä. Johnson on Niinistön kanssa samoilla linjoilla.

– Tämä kirkastaa ja selventää meidän yhteistyötä, Britannian pääministeri totesi Helsingissä.

Maat tiivistävät yhteistyötä myös hybridiuhkien ja vaikuttamispyrkimysten torjumisessa. Se pitää sisällään myös tietojenvaihtoa ja tiedusteluyhteistyötä.

Tavoitteena on tehostaa tietosuojaa sekä torjua kyberuhkia. Tietojenvaihto on tärkeää myös kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa.

Britannia: Suomi keskeisessä roolissa Itämerellä

Britannian mukaan Suomen Nato-jäsenyys edistäisi koko Pohjois-Atlantin alueen turvallisuutta. Sen mukaan Suomella on myös rooli Itämeren turvallisuuden luomisessa.

Suomi pitää myönteisenä sitä, että Britannia on sitoutunut Itämeren alueen turvallisuuteen ja se on muun muassa sijoittanut joukkojaan Viroon.

Niinistö ja Johnson toteavat, että maat jatkavat säännöllisiä kahdenvälisiä neuvotteluja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kumpikin on sitoutunut puolustamaan Euroopan turvallisuusjärjestyksen periaatteita.

