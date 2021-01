Pääministeri Boris Johnson toivoo huippukokouksen keskittyvän pandemian jälkeiseen jälleenrakennustyöhön. Britannia aloitti G7-ryhmän puheenjohtajana tänä vuonna. Kuva: ANDY RAIN

Britannia ilmoitti, että se aikoo järjestää G7-huippukokouksen kesäkuussa. Britannia, joka aloitti tänä vuonna G7-puheenjohtajuuden, kutsui maailman kehittyneimpien talousmahtien johtajat keskustelemaan koronapandemian jälkeisestä jälleenrakennustyöstä sekä ilmastonmuutoksesta.

Kesäkuun huippukokous olisi ensimmäinen kerta lähes kahteen vuoteen, kun maiden johtajat kokoontuvat kasvokkain.

Pääministeri Boris Johnson sanoo Reutersin mukaan, että hän haluaa Britannian puheenjohtajakaudella saada aikaiseksi konsensuksen siitä, että talouden on elvyttävä koronakriisistä vapaakauppamyönteisellä ja kestävällä tavalla.

– Koronavirus on varmasti tuhoisin voima jonka olemme nähneet sukupolviin, ja suurin kokemamme koetinkivi nykyiselle maailmanjärjestykselle, Johnson sanoi lausunnossaan Reutersin mukaan.

– On ainoastaan oikein, että lähestymme haastetta paremman jälleenrakentamisesta yhdistämällä avoimuuden hengellä, jotta voisimme luoda paremman tulevaisuuden.

Britannia on kärsinyt pahasti terveyskriisin aikana, ja maassa on Euroopan korkein koronakuolleisuus. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on tähän mennessä kuollut 88 000 ihmistä.

Samalla, kun Britanniassa riehuva pandemian kolmas aalto aiheuttaa maassa 1000 kuolemaa päivässä, maa on ottanut etumatkaa rokottamisessa. Britannia oli maailman ensimmäinen rokotteen hyväksynyt valtio, ja nyt maassa ollaan toiveikkaita sen suhteen, että merkittävä osa väestöstä saadaan rokotettua kuukausien sisällä.

Korona perui kokouksen

Viime vuoden G7-huippukokous, jonka piti olla Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin isännöimä, peruttiin pandemian vuoksi. Tämä tarkoittaa, että Britannian, Saksan, Ranskan, Yhdysvaltojen, Italian, Japanin, Kanadan ja EU:n johtajat eivät ole tavanneet kasvotusten vuoden 2019 jälkeen, jolloin kokous järjestettiin Ranskan Biarritzissa.

Sanomalehti The Sunday Telegraphin mukaan Britannian hallitus toivoo, että tilaisuus olisi samalla Joe Bidenin ensimmäinen Euroopan matka sen jälkeen, kun hän nousee Yhdysvaltojen presidentiksi keskiviikkona.

– En usko, että hän vierailee missään muualla ennen G7:ää, lukuun ottamatta mahdollisesti Kanadaa, sanomalehti siteerasi nimettömänä pysytellyttä hallituksen lähdettä.

Johnson on myös kutsunut kokoukseen Australian, Intian ja Etelä-Korean.

Huippukokous järjestetään pienessä Carbis Bayn lomakohteessa Cornwallissa, Lounais-Englannissa. Alue tunnetaan sen hiekkarannoista ja surffausmahdollisuuksista. Alueella myös kalastetaan, ja ennen se tunnettiin myös kaivoksistaan.

– Kaksisataa vuotta sitten Cornwallin tina- ja kuparikaivokset olivat Yhdistyneen kuningaskunnan teollisen vallankumouksen keskiössä, ja tänä kesänä Cornwallista tulee jälleen suuren globaalin muutoksen ja kehittämisen ydin, Johnson sanoi Reutersin mukaan.