Koronaviruksen nopea leviäminen on vähentänyt oikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron suosiota ja lisännyt pelkoa taloudellisen romahduksen vaarasta. Kuva: JOEDSON ALVES

Brasiliasta on tullut Yhdysvaltain jälkeen toinen maa, jossa on kirjattu yli 50 000 kuolemaa covid-19-tautiin.

Asiasta kertovat BBC ja Reuters.

Samaan aikaan poliittiset levottomuudet lisääntyvät maassa, muutama päivä sitten siellä kerrottiin havaitun yli miljoona koronavirustartuntaa.

Asiantuntijoiden mukaan tartuntojen huippu on yhä viikkojen päässä. Heidän mukaansa todellinen tartuntojen määrä on paljon suurempi, sillä maassa tehdään koronavirustestejä vähän.

Päivittäin siellä kirjataan yli tuhat kuolemaa covid-19-tautiin. Viikonloppuisin luku on pienempi.

Yli 60 prosenttia tartunnoista Amerikoissa

Maailman terveysjärjestö WHO on laskenut korkeimman päivittäisen lisäyksen koronavirustartuntojen määrässä maailmassa. Suurin osa tartunnoista on ollut Amerikoissa.

WHO kirjasi 24 tunnin sisällä 183 000 uutta tapausta, joista yli 60 prosenttia oli Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan maailmassa on todettu yli 8,9 miljoonaa koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut lähes 468 000 ihmistä.

Brasilia vahvisti ensimmäisen koronavirustartunnan maassa 26. helmikuuta. Miljoonas tapaus havaittiin perjantaina. Viruksen nopea leviäminen on vähentänyt oikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron suosiota ja lisännyt pelkoa taloudellisen romahduksen vaarasta.

Bolsonaroa on kutsuttu "trooppiseksi Trumpiksi" ja hänen tapaansa hoitaa koronakriisiä on laajalti kritisoitu. Maassa ei ole vieläkään vakinaista terveysministeriä sen jälkeen kun kaksi henkilöä erosi virasta huhtikuussa otettuaan yhteen presidentin kanssa.

Bolsonaro on vastustanut koronaviruksen vuoksi julistettuja eristystoimia väittäen niiden tappavan työpaikkoja ja kuvaten niitä vaarallisemmiksi kuin itse virus. Hän on myös väittänyt kahden malarialääkkeen parantavan taudista ilman todisteita siitä, että ne tehoavat.

Mielenosoituksia puolesta ja vastaan

Koronaviruspandemia ei kuitenkaan estänyt tuhansia presidentin vastustajia ja kannattajia osoittamasta mieltään sunnuntaina.

Hallitusta vastustavat mielenosoittajat vaativat Bolsonaroa oikeuden eteen. Torstaina pidätettiin presidentin entinen avustaja ja perheystävä, häntä syytetään korruptiosta.

Presidentin kannattajat taas sanovat kongressin ja korkeimman oikeuden yrittävän rajoittaa hänen valtaoikeuksiaan.

Bolsonaro sanoi sunnuntaina armeijan palvelevan kansan tahtoa ja sen tehtävänä olevan demokratian puolustamisen. Maassa kiistellään armeijan roolista poliittisen järjestelmän ollessa sortumisvaarassa.