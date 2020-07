Brasilian presidentti Jair Bolsonaro (vas.) kuvattiin kesäkuun puolivälissä, kun hän poistui virka-asunnoltaan. Tuolla kerralla hän käytti kasvosuojusta. Kuva: JOEDSON ALVES

Brasiliassa presidentti Jair Bolsonarolle on tehty toinen koronavirustesti, ja presidentin mukaan hänen keuhkonsa ovat "puhtaat", kertoi Reuters. Bolsonaro kertoi asiasta maanantaina.

Brasilian media kertoi aiemmin, että Bolsonarolla oli covid-19-sairauteen täsmääviä oireita.

Koronavirustilanne on Brasiliassa maailman toiseksi pahin Yhdysvaltojen jälkeen. Sairastuneita on yli 1,6 miljoonaa, ja virukseen on todettu kuolleen 65 000 ihmistä.

Siitä huolimatta Bolsonaro on vähätellyt sairautta.

Bolsonarolla oli CNN Brasilin ja sanomalehti Estado de S.Paulon mukaan kuumetta.

Bolsonaro puhui kannattajiensa kanssa presidentin palatsin edustalla maanantaina. Hän sanoi käyneensä juuri sairaalassa koronatestissä.

– En voi tulla lähelle. Tulin saiaalasta. Kävin keuhkokuvissa. Keuhkot ovat puhtaat, hän sanoi hallitusta kannattavan Foco do Brasilin julkaisemalla YouTube-videolla.

Oikeistopopulisti Bolsonaro on vastustanut ohjetta käyttää kasvosuojusta, vaikka oikeuden tuomari määräsi hänet käyttämään sitä kesäkuussa.

Viikonloppuna Bolsonaro kävi useissa tapahtumissa ja vietti aikaa Yhdysvaltojen Brasilian lähettilään seurassa. Nyt lähettiläs on menossa suurlähetystön mukaan testeihin "varmuuden vuoksi". Samalla lounaalla oli viisi Brasilian hallituksen ministeriä selä Bolsonaron poika, parlamenttiedustaja Eduardo Bolsonaro.

Bolsonaro testattiin koronaviruksen varalta maaliskuussa, kun hänen lähipiiristään todettiin sairautta Bolsonaron vierailtua Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin vapaa-ajan asunnolla Mar-a-Lagossa Floridassa. Testitulos oli negatiivinen.

Tiistaille suunnitellut Bolsonaron tapaamiset on peruttu, kertoi CNN Brasil.