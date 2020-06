Brasilian oikeistopresidentti Jair Bolsonaro kieltäytyi käyttämästä kasvomaskia puhuessaan kannattajilleen torstaina. Kuva: JOEDSON ALVES

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro uhkaa vetävänsä maan Maailman terveysjärjestö WHO:sta. Bolsonaro syytti järjestöä puolueellisuudesta.

Bolsonaro ilmoitti asiasta myöhään perjantaina sen jälkeen, kun WHO oli varoittanut Latinalaisen Amerikan maiden hallituksia rajoitusten poistamisesta ennen kuin koronaviruksen leviäminen on saatu hidastettua alueella.

Brasilian terveysviranomaisten mukaan maassa on todettu vuorokauden sisällä 1 005 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Torstaina luku oli 1 437.

Brasiliassa on todettu kolmanneksi eniten koronaviruskuolemia koko maailmassa. Eniten kuolemia on tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja toisiksi eniten Britanniassa.

Vain sata päivää sitten Bolsonaro kutsui koronavirusta "pieneksi flunssaksi", muistutti sanomalehti Folha de S.Paulo etusivullaan.

Vaikka Brasilian koronaviruskuolemien määrä ohitti torstaina Italian, Bolsonaro haluaa edelleen poistaa koronarajoitukset nopeasti taloudellisten tappioiden vuoksi.

Toukokuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että maa lopettaa suhteensa WHO:n kanssa. Bolsonaro totesi perjantaina medialle, että Brasilia seuraa Yhdysvaltojen lähtöä WHO:sta.

Trump on syyttänyt järjestöä Kiinan sätkynukeksi ja kritisoinut mielestään hidasta reagointia koronavirukseen. Yhdysvalloissa viruksen on katsottu päässeen leviämään voimakkaasti, koska Trump on itse reagoinut siihen hitaasti.

Brasiliassa on todettu yhteensä 35 026 koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja 645 771 tartuntaa. Brasiliaa enemmän tartuntoja on ainoastaan Yhdysvalloissa, joissa koronavirustartuntoja on noin 1,9 miljoonaa.

Tällä hetkellä Etelä- ja Keski-Amerikassa on eniten uusia koronatartuntoja maailmassa. Brasilian lisäksi kärkipaikkaa pitää Meksiko, ja pandemia kiihtyy myös esimerkiksi Perussa, Kolumbiassa, Chilessä ja Boliviassa.

Kaikkiaan yli 1,1 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan Etelä- ja Keski-Amerikassa. WHO pitää alueen tautitilannetta huolestuttavana ja muistuttaa, että rajoituksien poisto vaatii sitä, että tartuntojen määrä on laskussa.