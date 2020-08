Helsinki

Valtteri Bottas jatkaa haaveensa jahtaamista parhaassa mahdollisessa paikassa. Formula ykkösten maailmanmestaruudesta pienestä pitäen unelmoinut 30-vuotias suomalaiskuljettaja jatkaa lajin mahtitallissa Mercedeksellä, talli ilmoitti torstaina. Sopimus ulottuu tallin mukaan "ainakin kauden 2021 loppuun".

Bottas tuli Mercedekselle vuonna 2017, korvaten F1-sirkuksen taakseen jättäneen vuoden 2016 mestarin Nico Rosbergin. Mercedes-urallaan Bottas on voittanut kahdeksan gp-kisaa ja ajanut 12 paalupaikkaa.

– Olen hyvin iloinen pysymisestä Mercedeksellä, haluan luoda lisää menestystä josta olemme jo yhdessä nauttineet. Kiitos kaikille tallissa ja myös laajemmassa Mercedes-perheessä saamastani jatkuvasta tuesta ja uskosta minuun. Edustan tätä upeaa tiimiä ylpeydellä yhteisellä matkallamme jälleen ensi vuonna, Bottas maalaili tallin tiedotteessa.

Ensimmäisellä Mercedes-kaudellaan kolmanneksi ja toisella kaudellaan viidenneksi MM-pisteissä sijoittunut Bottas sijoittui kuljettajien MM-pisteissä toiseksi viime vuonna, tallitoveri Lewis Hamiltonin pysyessä suomalaisen edellä. Tämän kauden MM-pisteissä Bottas on Hamiltonin jälkeen toisena, kun takana on neljä kisaa.

– Viime vuodet ovat olleet jatkuvaa parannusta, olen tehnyt töitä jokaisella osa-alueella. Luotan, että olen nyt vahvempi kuin koskaan, mutta rimaa voi aina nostaa. Ja tuo sama filosofia on myös Mercedeksellä, siellä halutaan aina olla parempia ja nälkää riittää aina.

– Siitä lähtien kun rakastuin pikkupenskana F1:een, unelmani on ollut tulla maailmanmestariksi. Taistelen mestaruudesta tänä vuonna, ja pysyminen Mercedeksellä asettaa minut parhaaseen mahdolliseen paikkaan mestaruuskamppailussa myös ensi kaudella.

Hamilton kehui tallitoveriaan vuolaasti.

– Jatkuvuus on aina hyväksi tallille, ja Valtterin vaikutus talliin on ollut aina myönteinen näiden viiden vuoden ajan. Hän on luotettava ja tekee uskomatonta työtä radalla. Hän on erinomainen tallikaveri kaikille, joten tämä on kunnianosoitus hänen tekemälleen kovalle työlle, Hamilton suitsutti.

Tallipomolta ylistystä

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff kehuu Bottasta "kovaksi työntekijäksi, mutkattomaksi jätkäksi jolla on hienot suhteet jokaiseen tallissa".

– Mukaan lukien tallitoveri (Hamilton). Se ei aina ole itsestään selvää, kun molemmat taistelevat mestaruudesta, Wolff huomauttaa.

– Luotan siihen, että meillä on vahvin kuljettajakaksikko F1:ssä. Sopimus Valtterin kanssa on ensi askel siihen, että tuo vahvuus pysyy tulevaisuudessakin. Odotan innolla, että hän nostaa yhä rimaa niin tällä kaudella kuin myös kaudella 2021.

Hamiltonin jatkamisesta ei ole vielä saatu vahvistusta Mercedekseltä, mutta kovin moni ei tosissaan usko, että seitsemättä MM-titteliään kohti liitävä brittitähti Mercedeksen jättäisi. Tammikuussa 36 vuotta täyttävän Hamiltonin uskotaan haluavan enemmän kuin yksivuotisen diilin, ja Wolffilla olisi näin ollen ensi kauden jälkeen pähkäiltävää: pitäytyäkö Bottaksessa vai nostaisiko nuoren George Russellin kuumille Mercedes-lauteille?