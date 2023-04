Helsinki

Valtteri Bottaksen muuttunut imago ei ole jäänyt huomaamatta. Kuva: JOEL CARRETT

Formula ykkösten suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas on viime vuosina riemastuttanut F1-faneja muun muassa hupaisilla viesteillä sosiaalisessa mediassa. Viimeksi Bottas kohautti erityisen paljastavalla haastattelulla GP Racing -lehdessä, poseeraten lehden "Badass Bottas" -jutussa vaatteitta.

Muutos nuorempaan Bottakseen on melkoinen, ja sen tietää mies itsekin.

– Tulokkaana en olisi tullut varikolle hihattomassa paidassa ja varvassandaaleissa, enkä olisi tehnyt moista edes muutama vuosi sitten. Nyt tuo on helpompaa. En ota itseäni liian vakavasti, Bottas miettii "rennompaa" imagoaan Autosport-sivuston jutussa.

Bottas arvelee, että F1:n "iso bisnes" -asenne on viime vuosikymmenen mittaan tehnyt nuorille kuljettajille vaikeaksi näyttää kepeämpää puolta itsestään. Toki poikkeuksiakin on, kuten Daniel Ricciardo ja Lando Norris.

– On hankalaa päästä formula ykkösiin. Ja joskus on vaikea nähdä (kuljettajien) oikeaa persoonallisuutta. Totta kai sitten, kun opit tuntemaan heitä paremmin, näet sen. Mutta tapa, miten teet haastattelut ja miten käyttäydyt sponsorien kanssa, on yleensä aika lailla norminmukaista.

– Kymmenen viime vuoden aikana mukana on ollut persoonallisuuksia kuten Daniel Ricciardo, joka todella näytti omaa persoonaansa. Se on mielestäni hienoa, mutta muuten tilanne on mikä se on, koska tämä on vakavaa bisnestä ja mukana on isoja yrityksiä ja isosti rahaa.