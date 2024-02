Kaleva Media osti Botnia Printin koko osakekannan vuonna 2023. Kuva: Jukka Lehojärvi

Botnia Print Oy Ab:n muutosneuvottelut päättyivät tiistaina. Neuvottelujen lopputuloksena päätettiin Kajaanin painon alasajosta ja irtisanomisten määrä on kokonaisuudessaan Kajaanin ja Kokkolan painojen osalta enintään 25 työntekijää.

– Kaupallisen median toimintaympäristö on haasteellinen. Painoalalla on Suomessa ylikapasiteettia, jota joudumme nyt supistamaan. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinvoimaiselle paikalliselle journalismille. Kannattava toiminta on edellytys riippumattomalle medialle, Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen toteaa tiedotteessa.

Toimenpiteiden tavoitteena on sanomalehtipainamisen kannattavuuden turvaaminen Pohjois-Suomessa. Tämänhetkinen arvio Kajaanin painon sulkemisajankohdasta on elokuun loppupuoli.

Kaleva Media osti Botnia Printin koko osakekannan vuoden 2023 lopulla. Yrityskaupan myötä Kaleva Medialla on sanomalehtipainot Oulussa, Kokkolassa ja Kajaanissa.

– Laadukas painaminen jatkuu Kokkolan ja Oulun moderneissa painoissa. Kummallekin paikkakunnalle on tehty painoinvestoinnit 2010-luvulla, Botnia Print Oy Ab:n toimitusjohtaja Janne Koski toteaa.