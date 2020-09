ANTTI LEIKAS Kuva: Teija Soini

Vuonna 2017 Botnia-kirjallisuuspalkintoa perustettaessa Oulun kirjailijaseura ry:n puheenjohtaja Antti Leikas nosti esiin seikkoja, jotka tulevat tekemään heidän palkinnostaan poikkeuksellisen maamme kirjallisuuspalkintojen joukossa. Neljäntenä vuonna Leikakselta voi jo kysyä, miten nämä suunnitelmat ovat toteutuneet.

"Poikkeuksellisen palkinnosta tekee sen laaja-alaisuus: mukaan huomioidaan kaikki kaunokirjallisuuden lajit (romaanit, novellit ja runot), sarjakuvateokset ja tietokirjat. Myös kaikki lukutaitoiselle yleisölle suunnatut nuorten- ja lastenkirjat ovat mukana."

– Laaja-alaisuus ja kirjallisuuden lajien reunanylitykset ovat toteutuneet hienosti. Raati on valinnut ehdokkaiksi yhä lailla runoa kuin proosaa, faktaa ja sarjakuvaa. Voittajaksi on noussut proosateos kahdesti ja tietokirja kerran. Oman arvioni mukaan sarjakuvateos on ollut lähellä voittoa, vaikka en raadin kokouksiin olekaan päässyt.