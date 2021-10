James Bond (Daniel Craig) ja Paloma (Ana de Armas) nähdään 007 No Time To Die -uutuudessa. Kuva: Nicola Dove

Torstaina ensi-iltansa saanut James Bond -elokuva 007 No Time To Die oli viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin elokuva.

007 No Time To Die keräsi ensi-iltaviikonloppuna (1.10.–3.10.) 111 055 katsojaa ja torstaista sunnuntaihin yli 140 000 katsojaa. Kaiken kaikkiaan elokuvan on tähän mennessä nähnyt 149 532 katsojaa, kun elokuvasta järjestettiin ennakoita yhden päivän ajan.