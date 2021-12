Vuoden 2021 taittuessa seuraavan puolelle Blind Channel on tottunut jo vastaanottamaan palkintoja ja tunnustuksia. Takana on yksi hullu vuosi: yhtye tuli kuudenneksi Euroviisuissa ja yhtyeen Dark Side -kappaletta on luukutettu Spotifyssä noin 50 miljoonaa kertaa ja toistettu Youtubessa miltei 6,5 miljoonaa kertaa. Yhtye jaksaa silti olla kiitollinen saamastaan huomiosta ja kiitoksesta.

– Pitkin vuotta on tullut kaikenlaista, Emma-ehdokkuus ja huomionosoituksia. On todella hienoa, että meitä muistetaan, yhtyeen kitaristi Joonas Porko sanoo.

– Tosi hienoa! Ykkösjuttu on ollut, että meidän musiikkia on kuunneltu ja keikoilla käyty, laulaja Niko Moilanen tähdentää.

Ihan niin paljoa keikkoja yhtye ei päässyt soittamaan, kuin mitä toiveissa oli. Erityisesti kirvelee peruuntunut Euroopan-kiertue, jonka piti startata vuodenvaihteen jälkeen.

– Luojan kiitos, että sai jouluna kuitenkin soittaa vielä keikan, rumpali Tommi Lalli huokaa.

Outoa kyllä yhtye siunailee, etteivät voittaneet Euroviisuja.

– Siitä leimasta on hankala päästä irti. Mutta on jo nyt tullut tapauksia vastaan, etteivät kaikki mainitse Euroviisuja, yhtyeen toinen laulaja Joel Hokka kertoo.

Edellä mainittujen lisäksi yhtyeeseen kuuluvat myös basisti Olli Matela ja perkussionisti/DJ Aleksi Kaunisvesi, joka tunnetaan myös artistinimellä Alex Mattson.

Blind Channel on tehnyt määrätietoisesti töitä menestyksensä eteen. Yhtye on luottanut tinkimättömään visioonsa popmetallista.

– Toivomme, että inspiroimme tulevia yhtyeitä. Halutaan näyttää, että Puokkarin perunakellarista voi päästä pitkälle, Moilanen nauraa.

Energisistä keikoistaan tunnettu Blind Channel suuntaa Eurooppaan keväällä saksalaisen Eskimo Callboyn kanssa. Kuva: Iiro Kerkelä

– Oli silkkaa hulluutta uhota, että tulemme olemaan listaykkösiä, Hokka jatkaa.

Yhtye punnitsee huutoäänestyksellä oliko kyseessä pohjalaisesta hulluudesta vai junttiudesta. Molempi parempi.

Nöyryys ei ole ensimmäinen sana, joka nousee mieleen kun katsoo Blind Channelin muusikoita. Hyvinkin rokkarin näköiset kaverukset huomataan varmasti kadulla (paitsi jäyhä rumpali Tommi Lalli, hän saa kulkea rauhassa). Silti jonkinlainen nöyryys heistä paistaa.

– Ei me ehkä edusteta tyypillistä nöyryyttä, meillä on päämäärätietoisuutta ja pokkaa toteuttaa omaa juttuamme, mutta kyllä me pyrimme nöyränä olemaan, Moilanen kertoo.

Maailmanvalloittajan ei auta olla liian nöyrä. Päämäärätietoisuus on tuottanut tulosta ja suosiota. Nykyään yhtyeen mukana kulkee järjestysmiehiä. Yhtye vertaa itseään The Rasmukseen ja HIMiin eikä vertaus kauas mene.

– Vähän tämä teinihysteria pääsi yllättämään. Meillä ei ole suosion saralla Suomessa paljoa kilpailua. Toivoisin, että olisi, Hokka sanoo.

Menestys ei tullut kuitenkaan aivan pyytämättä ja yllättäin. Yhtye on tehnyt uraa rakentavia ratkaisuja alusta asti. Jo ennen Euroviisuja yhtye kiersi All That Remainsia ja Sevendustia lämmittämässä Britanniassa ja on lämmitellyt maailmanluokan yhtyeitä myös Suomessa.

– Me rakennettiin meidän juttua seitsemän vuotta, kunnes sitten Uuden Musiikin Kilpailun myötä päästiin hissillä huipulle, Porko sanoo.

– Osaamme olla aika laskelmoivia, Moilanen myöntää.

Ilman rautaista visiota yhtye tuskin olisi nykyisessä asemassaan. Moni on koettanut työntää lusikkansa rokkareiden soppaan, laihoin tuloksin. Yhtyeelle tarjottiin useampien tonnien sopimuksia, mutta aina oli joku koukku:

– Olisi pitänyt laulaa suomeksi, heivata toinen vokalisti pois, pudottaa metallivaikutteet ja niin edelleen. Olimme köyhiä opiskelijoita, mutta lähinnä vaan naurettiin niille tarjouksille, Moilanen kertoo.

Yhtyeestä Oulussa asuvat enää Lalli ja basisti Olli Matela. Silti oululaiset pitävät yhtyettä omanaan.

– Moni oululainen on aika ylpeä meistä ja ovatkin omineet meidät itselleen, Hokka sanoo.

Metallikaupunkina tunnettu Oulu ei ole helpoin paikka ponnistaa. Piirit ovat pienet ja puritaaniset.

– Oli tietty vaikeus ponnistaa täältä, olimme väliinputoajia. Olimme liian poppia metallityypeille ja liian metallia poppareille. Täällä on kuitenkin bändiskene, johon halusimme kuulua, Moilanen sanoo.

Nyt tasapainottelu tuottaa tulosta. Nu-metal-yhtyeitä, tai bändin määritelmän mukaan violent pop -yhtyeitä, ei Suomessa ole liiaksi.

– Me voidaan soittaa saman viikonlopun aikana Tuskassa ja Weekend Festivaleilla. En tiedä monia bändejä täältä, joka voisi tehdä samoin, Moilanen sanoo.

Korona on pistänyt pahasti kapuloita Blind Channelin maailmanvalloitukselle. Ensin vuoden 2020 kiertue peruuntui ja nyt jylläävä omikron-variantti siirsi vuoden 2022 alkuun suunnitellun Euroopan-kiertueen Eskimo Callboyn kanssa keväämmälle.

– Meillä olisi helvetisti duunia tehtävänä. Tämä on ollut raskasta aikaa pandemian takia, Hokka sanoo.

Yhtye uskoo kuitenkin taitoihinsa lutviutua tilanteesta.

– Toista kilpailukorttia ei ole, mutta aina me olemme jotakin keksineet. Jotakin, joka nostaa meidät kuopasta, Hokka sanoo.

Ensi vuoden alussa yhtye lepäilee muutaman päivän ja aikoo sitten kääriä hihansa.

Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen luovutti Blind Channelille Kalevan vuoden julkisuusteko -tunnustuksen. Kuvassa vasemmalta lukien Niko Moilanen, Joel Hokka, Joonas Porko, Tommi Lalli ja Sanna Keskinen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Alamme työstämään uutta musiikkia, kun kerta ei kiertueelle päästä, Moilanen paljastaa.

Yhtyettä huvittaa: he perustivat bändin välttääkseen päivätyöt.

– Perustimme tämän, ettei tarvitsisi mennä kahdeksasta neljään töihin. Nyt teemme aamukahdeksasta iltakahdeksaan töitä, Moilanen sanoo.

Blind Channelin ympärille on perustettu yhtiö, jota yhtye pyörittää. Yhtiössä on tällä hetkellä kymmeniä työntekijöitä ja tulevaisuutta on suunniteltu jo pitkälle vuoden 2023 puolelle.

Yhtye on suurimman suosionsa velkaa Dark Side -kappaleelleen. Dark Side vaikutti hyvältä biisiltä jo tekohetkellä, mutta sen suosio pääsi silti yllättämään bändin.

– Olemme kyllä naimisissa sen kanssa, Hokka sanoo.

– Kunhan emme koe Europe-kohtaloa, että joudumme soittamaan kappaleen kolme kertaa setissä, Moilanen nauraa.

– Ulkomailla Dark Side on onneksi ”vain” hyvin striimannut biisi, eikä se kanna niin vahvasti Euroviisu-leimaa, hän jatkaa.

Yhtye on kuitenkin tietoinen, ettei edes Euroviisut selitä menestystä.

– Hyvän kappaleen pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Viimeisimmästä Euroviisu-kattauksesta vain kolme biisiä menestyi.

Mikäli koronatestit näyttävät negatiivista yhtye päättää hullun vuotensa soittamalla Yle TV1:llä perjantaina kello 22.45 näytettävän keikan Hartwall-areenalla muun muassa Erika Vikmanin ja BEHMin seurassa.