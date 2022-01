OULU

Oululaislähtöinen maailmanmaineeseen kiinni päässyt bändi Blind Channel on valittu Vuoden oululaiseksi. Yhtye voitti yleisöäänestyksen kirkkaasti. Kuva: Juha Kiril Kainulainen

Blind Channel on voittanut Vuoden oululainen -äänestyksen. Yhtye sai peräti 43,6 prosenttia äänistä. Toiseksi tuli Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi, kolmanneksi Jarkko Huusko.

– Tämä tuntuu tosi hienolta, varsinkin, kun se on ihmisten päätös. Meille on tärkeää saada toteuttaa unelmia, että ihmiset kuuntelee meidän musiikkia, saadaan keikkailla ja päästään tekemään tätä työtä sillä levelillä, kuin on haluttu. Me ei tehdä musiikkia siksi, että miellytettäis jotain raateja. On tärkeää, että se resonoi yleisössä, yhtyeen laulaja Niko Moilanen korostaa.

Blind Channelissa ovat hänen lisäkseen kitaristi Joonas Porko, laulaja Joel Hokka, rumpali Tommi Lalli, basisti Olli Matela ja perkussionisti/DJ Aleksi Kaunisvesi. Porukasta neljä asuu nykyään Helsingissä, kaksi edelleen Oulussa.

Kiertueita tulossa

Alkaneesta vuodesta on tulossa Moilasen mukaan yhtyeen historian kiireisin keikkavuosi.

– Se on tosi jännittävää. Jos viime vuonna otettiin bändistä mittaa, niin nyt pelataan isossa liigassa, Moilanen toteaa.

Maaliskuussa starttaa mittava Yhdysvaltain-kiertue From Ashes To New -yhtyeen lämppärinä. Tiedossa on 25 keikkaa, mutta määrä on vielä kasvamassa.

– Me on oltu radiosoitossa siellä, ja nyt päästään lunastamaan odotukset. Pandemiaa vastaan taistellaan. Olisi tärkeää päästä kiertueelle juuri nyt, Moilanen huomauttaa.

Amerikasta bändi jatkaa suoraan 24 keikan mittaiselle Euroopan kiertueelle yhdessä Eskimo Callboyn kanssa. Ensi kesän yhtye kiertää Suomen festareita.

Syksyllä vuorossa on jälleen Euroopan kiertue, jolla Blind Channel on pääesiintyjänä. 29 keikan mittaiselle kiertueelle on jo tässä vaiheessa myyty yli puolet lipuista.

– Meillä on tosi iso yleisö Euroopassa. Ulkomailla on saanut olla aiemmin rauhassa, mutta nykyään meidät tunnistetaan esimerkiksi Berliinissä kadulla. Siinä konkretisoituu kansainvälinen menestys, Moilanen toteaa.

Pianotunneilta stadioneille

Niko Moilasen oma musiikkitaival alkoi, kun äiti vei pojan pienenä pianotunneille. Hyvin pian Moilanen alkoi tehtailla omia biisejä. Tie vei musiikkiluokalle ja musiikkilukioon.

– Siellä oli samanhenkistä porukkaa, joista iso osa halusi tehdä musiikkia työkseen, hän kertoo.

Eräissä lukiolaisten bileissä soi Linkin Park. Pojat lauloivat, Moilanen räppäsi. Siitä lähti liikkeelle Blind Channelin tarina.

– Sitä on jännä muistella jälkeenpäin. Joku outo asia siinä vaan natsasi tosi hyvin yhteen, ja alettiin tekemään töitä. Me tiedostettiin, että matka johonkin Wembleyn stadionille on tosi pitkä. Me hoksattiin, että pikavoittoja ei ole, ja pitää painaa hommia, Moilanen toteaa.

Yhtye luokittelee musiikkinsa väkivaltaiseksi popiksi (violent pop music). Nu metalin aallosta bändi oli hitusen myöhässä. Alternative rock puolestaan ei porukan mielestä kertonut heistä mitään, ja toisaalta yhtyeellä oli halu tehdä musiikkia valtavirralle.

– Violent pop music on lyhyt ja ytimekäs tapa kuvata tätä. Siitä on muodostunut oma brändi, jonka ympärillä me toimitaan, Moilanen kertoo,

Omat rajansa yhtye haki ensimmäisillä levyillään. Rajoja koetellaan silti edelleen. Sillä tavalla säilyy Moilasen mukaan luovuus.

– Me tykätään kaikesta musasta eikä haluta rajoittaa itseämme. Hyvä biisi voi olla poppia, jatsia tai vaikka sambaa. Se on luovuuden terapiaa. Me halutaan, että luovuus kukoistaa, Moilanen korostaa.

Inspiraation hakeminen ei silti voi johtaa oman musiikin teossa sekametelisoppaan. Pitkäaikaisen fanituksen mahdollistaa Moilasen mukaan se, että paketti on vakaa. Silloin ihmiset tietävät, mitä saavat.