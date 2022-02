Oululainen Blind Channel aloittaa maaliskuussa keikkakiertueen lämmittelybändinä USA:ssa. Kuva: Pekka Peura

Oululainen Blind Channel -bändi julkaisee maailmanlaajuisesti Bad idea -singlen perjantaina 25.2. Kappaleen ensiesitys on UMK-finaalissa lauantaina 26.2.

Kappaleesta on tehty video, joka myös julkaistaan perjantaina 25.2. Kyseessä on tulevan albumin kärkisingle. Lifestyles of the Sick & Dangerous -albumi ilmestyy 8.7. Levy julkaistaan cd- ja vinyyliformaateissa sekä digipalveluissa.

Blind Channel lähtee USA:n kiertueelle ensi viikolla. Pesti From Ashes To New -yhtyeen lämmittelijänä alkaa 3.3.

Huhtikuussa yhtye jatkaa Euroopan lavoille, jossa se kiertää yli kuukauden Eskimo Callboyn kanssa ja palaa Suomeen kesäfestivaalikeikoille. Omalle Euroopan kiertueelle Blind Channel lähtee albumijulkaisun jälkeen elokuussa. Kiertue jatkuu 8.10. saakka.