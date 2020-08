Ensi lauantain Bless my Oulu -tapahtuma on päätetty perua korona-epidemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Tavoitteena on toteuttaa tapahtuma ensi vuonna vastaavana ajankohtana ja vastaavalla ohjelmalla.

Bless my Oulu -tapahtumassa oli suunniteltu lapsille ja lapsiperheille sekä kaikelle kansalle suunnattua ohjelmaa.

Tapahtuman järjestäjänä ja yhteistyöverkoston kokoajana toimii Oulun Karhuemot ry, joka on naisten yhteiskristillinen rukousryhmä.