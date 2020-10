Turun susista kertova Lauma on Jouni Tikkasen esikoisteos. Tikkanen on kotoisin Pulkkilasta, ja hän kävi lukion Oulun lyseossa. Kuva: Jonne Räsänen / Otava

Tänä vuonna neljättä kertaa jaettavan Oulun kirjailijaseuran Botnia-kirjallisuuspalkinnon on voittanut Jouni Tikkanen teoksellaan Lauma. 1880-luvun lastensurmat ja susiviha Suomessa.

Palkinto on arvoltaan 10 000 euroa.

Syksyllä 2019 ilmestynyt kirja on Tikkasen (s. 1983) esikoisteos. Hän on taustaltaan biologi ja toimittaja, lähtöisin Pulkkilasta ja käynyt lukion Oulun lyseossa.

Lauma on ehtinyt jo aiemmin saada Lauri Jäntin säätiön tietokirjapalkinnon.

Botnia-palkinnon raati sanoo perusteluissaan voittajateoksesta seuraavasti:

– Jouni Tikkanen yllättää lukijansa: avattuaan 1880-luvun lastensurmia ja suomalaista susivihaa käsittelevän tietokirjan lukija päätyykin kaunokirjallisuuteen. Kaikki faktateoksen elementit ovat silti vahvasti läsnä. Ilmaisu vain on enemmän, kuin mitä olisi osannut odottaa. Lukijana kokee saaneensa erityisen huomion osakseen.

– Kerronta on saanut vahvan poljennon Tikkasen käyttämistä alkuperäislähteistä. Siinä missä joku toinen tietokirjailija olisi ottanut niiden henkeen etäisyyttä ja pyrkinyt kielessään siihen, mitä tietokirjallisuudessa yleisimmin käytetään, Tikkanen on valinnut toisin. Ajan henki on läsnä tapahtumahistoriallisessa kuvauksessa kuin myös siinä, mitä kirjoittajan on pitänyt kuvitella luodakseen umpeen tarinan aukkoja. Tämä näkyy lauserakenteessa, sanavalinnoissa ja rytmissä, raati toteaa.

Sen mukaan "Lauma suo mahdollisuuden nähdä luonnon ja ihmisen väliseen suhteeseen valitsematta puolta. Silläpä sudesta näkyy inhimillinen ja ihmisestä pilkahtaa peto. Teoksen lopussa Tikkanen antaakin mietittäväksi, mitä voisimme oppia luonnosta ja ihmisluonnosta."

Botnia-palkinnon saajaksi ehdolle voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä mitä tahansa kirjallisuuden lajia edustava teos. Tekijän on asuttava tai oltava kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta.

Vuotuisen palkintosumman lahjoittavat Oulun kaupunki ja osuuskauppa Arina.

Aiemmat Botnia-voittajat ovat Tommi Kinnunen teoksella Pintti (2019), Jenni Räinä ja Vesa Ranta teoksella Reunalla (2018) ja Minna Rytisalo (2017) teoksella Lempi.

Palkinnonjakotilaisuus pidetään Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa torstaina 15.10.2020 kello 13. Tilaisuus on katsottavissa suorana lähetyksenä ja myöhemmin tallenteena Oulun kaupunginkirjaston Youtube-kanavalla.