OULU

Oululainen lauluntekijä Mikko Koskela on työstänyt uutta levyään kovassa seurassa. Taustalla on yksi Suomen poptaivaan menestyksekkäimmistä ohjaajista ja tuottajista. Hannu Pikkaraisen käsien läpi on kulkenut muun muassa Pekka Ruuskan, Samuli Putron, Vesa-Matti Loirin ja edesmenneen Aki Sirkesalon levyjä.

– Tein demoja, joihin tuli pelkkä laulu ja akustinen kitara ja lähetin ne Hannulle. Sitten alkoi piinallinen odotus. Meinasi jo usko mennä, mutta sitten hän soitti ja sanoi, että ne ovat erinomaisia biisejä. Olin ihan katossa, Koskela muistelee.

Rakkaustarina joka ei alkanut

Ensimmäisenä tulee julki Kaksi polkua-sinkku, tammikuussa toinen sinkku ja maaliskuussa Yhteisen meren rannalla-albumi, joka ilmestyy myös cd:nä. Taustalla on Texicalli Records Digital Oy.

Kaksi polkua piirtää rakkaustarinan, joka ei koskaan alkanut. Kahta ihmistä saatellaan yhteen, mutta rakkaus jää taustalle. Loppu on surullinen. Toinen heistä kuolee, ja jälkeen jäänyt lähettää perässä terveisensä.

Mikko Koskelan musiikki on suomenkielistä folkahtavaa poppia. Hän kertoo liitottaneensa amerikkalaista kantria, bluesia ja folkia suomalastyyppisen luonteenlaadun kanssa. Kuva: Pekka Kallasaari

Albumi on Koskelan mukaan kokonaisuudessaan kantaa ottava. Se kertoo siitä, että ihmisten pitäisi oppia elämään keskenään, ymmärtää ja hyväksyä toisensa.

– Olisi kiva, että kappaleita kuunnellaan ja soitellaan. Jokaisen muusikon salainen haave on saada omat kappaleet radiosoittoon, Koskela toteaa.

Hän on soittanut kitaraa nuoresta asti. Aluksi se oli itsensä viihdyttämistä ja omien lempikappaleiden soittamista. Sitten tulivat bändikuviot.

Musiikin tekijän roolissa hän yllättyy kertyvän materiaalin luonteesta. Joukossa on paljon balladejakin.

– Joku biisi lähtee liikkeelle teemasta, joku tarinasta. Se vaatii aiheen, jota pyörittää päiväkausia ja alkaa tykkäämään siitä, Koskela kertoo.

Iso osa ajasta menee kappaleen rakenteluun kitaran tai pianon seurassa. Melodioiden ja sointukuvioiden pitää istua tarinaan.

Mikko Koskela on tehnyt myös paljon uusia kappaleita, joiden äänitys on jo käynnissä. Kuva: Pekka Kallasaari

Kokemusta ja kykyjä löytyy

Bändi on kasattu ympärille albumia varten. Basson ja koskettimet vetää alkujaan oululainen Pekka Gröhn. Hän nousi Helsingin huippubändeihin taiturimaisena basistina vuosikymmenet sitten muun muassa Hasse Wallin afrobändiin ja J. Karjalaisen porukkaan. Gröhn on rytmikkään, tarkan ja melodisen bassolinjansa ansiosta erittäin paljon käytetty studiomuusikko. Useimmille hän on silti tutumpi kosketinsoittajana. Koskelan levylle Gröhn soitti myös Wurlitzer-pianoa sekä Mellotronia, jotka Pikkarainen ja Gröhn raahasivat miehissä studiolle.

Miksaaja ja äänittäjä Matias Kiiveri työskentelee Hollywood House Studiosilla pääkaupunkiseudulla ja on kovassa nousussa alallaan. Hän on kotoisin Kalajoelta, mutta asui Oulussa vuosina 2006–2011. Kiiverin studiolla on käynyt korona-aikana valtakunnan ykköstähtiä striimaamassa studiokeikkojaan, esimerkiksi Tuure Kilpeläinen ja Anssi Kela. Kaihon Karavaanin lisäksi studiolla ovat levyttäneet muun muassa Ylva Haru, Lauri Peisterä, Lanai Music, Osmo Ikonen ja Riku Rajamaa.

Hannu Pikkaraista pidetään oululaisena, mutta hän on asunut varhaislapsuutensa Kemissä. Oulusta hän muutti Helsinkiin musatöihin hyvin varhain parikymppisenä. Kolme Emmaa pokannut Pikkarainen on opiskellut Madetojan musiikkilukiossa, kuten myös Pekka Gröhn ja Matias Kiiveri.

Kaksi polkua-biisin upea naisääni kuuluu puolestaan tunnetulle helsinkiläiselle laulaja-muusikolle Suvi Isotalolle.

Yhteisen meren rannalla-albumia on työstetty pari vuotta. Koskela on tehnyt myös paljon uusia kappaleita, joiden äänitys on jo käynnissä. Päätoimeentulo tulee toistaiseksi muualta, mutta musiikki on asia, johon mies keskittyy.